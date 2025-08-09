L’Inter risponde al Milan: tripla cessione da 50 milioni e regalo per Chivu | CM.IT

Non c’è solo Lookman nei desideri di Cristian Chivu: il piano dell’Inter per vincere il Derby di mercato con il Milan

L’Inter espugna Montecarlo in rimonta e in dieci uomini dopo il rosso a Calhanoglu, con Cristian Chivu che annota la crescita della sua squadra e registra sensazioni positive dopo il primo test di un certo livello a due settimane dall’inizio del campionato.

In evidenza Bonny oltre al solito Lautaro Martinez, con il nuovo acquisto ex Parma che sta confermando tutte le sue qualità e impressionando favorevolmente lo staff tecnico. Il giovane francese sarà un’arma in più nel reparto offensivo, dove Chivu ovviamente si aspetta novità sul fronte Lookman.

L’attaccante nigeriano preme sempre per l’approdo a Milano e negli ultimi giorni ha lasciato l’Italia dopo lo scontro totale con l’Atalanta. La frattura con la società orobica sarà difficilmente rimarginabile e l’Inter attende il momento giusto per un nuovo rilancio con l’obiettivo di assicurarsi il Pallone d’Oro africano entro la fine del mercato.

Calciomercato Inter, Leoni e De Winter per Chivu: l’assalto grazie al tesoretto

Lookman resta ovviamente la priorità dell’Inter, ma parallelamente la dirigenza di Viale della Liberazione lavora su altre piste e in particolare per il settore difensivo.

Il club nerazzurro vorrebbe svecchiare il reparto già questa estate e Leoni – come raccolto da Calciomercato.it – rimane sempre al centro dei desideri di Marotta e Ausilio dopo la benedizione anche di Chivu, che lo ha allenato nei mesi scorsi al Parma.

Gli ostacoli per la ‘Beneamata’ non mancano ad iniziare dal prezzo del classe 2006, valutato almeno 35 milioni di euro dal sodalizio ducale. Inoltre, l’Inter deve fronteggiare la concorrenza di Juventus, Liverpool ma soprattutto negli ultimi giorni dei cugini del Milan, con il ‘Diavolo’ che grazie all’eventuale cessione di Thiaw avrebbe le risorse necessarie per l’assalto a Leoni. Insieme all’ex Sampdoria, i dirigenti nerazzurri tengono calda anche la pista De Winter per la retroguardia di Chivu. Prezzo tra i 20 e i 25 milioni per il belga del Genoa, che continua ad avere estimatori in Premier League.

Per l’assalto a Leoni o De Winter serviranno però necessariamente delle cessioni. L’Inter in difesa preferirebbe privarsi di Pavard piuttosto che Bisseck, cercando di incassare 25-30 milioni di euro. Asllani invece nelle idee dei club vicecampione d’Europa porterebbe in dote circa 15 milioni, mentre per l’altro esubero Taremi arriverebbero un assegno intorno ai 5 milioni. Un tesoretto che andrebbe a sfiorare i 50 milioni di euro, fondamentale per ringiovanire la difesa.