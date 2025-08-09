Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

L’Inter risponde al Milan: tripla cessione da 50 milioni e regalo per Chivu | CM.IT

Foto dell'autore

Non c’è solo Lookman nei desideri di Cristian Chivu: il piano dell’Inter per vincere il Derby di mercato con il Milan

L’Inter espugna Montecarlo in rimonta e in dieci uomini dopo il rosso a Calhanoglu, con Cristian Chivu che annota la crescita della sua squadra e registra sensazioni positive dopo il primo test di un certo livello a due settimane dall’inizio del campionato. 

Chivu e gli obiettivi di mercato dell'Inter
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

In evidenza Bonny oltre al solito Lautaro Martinez, con il nuovo acquisto ex Parma che sta confermando tutte le sue qualità e impressionando favorevolmente lo staff tecnico. Il giovane francese sarà un’arma in più nel reparto offensivo, dove Chivu ovviamente si aspetta novità sul fronte Lookman.

L’attaccante nigeriano preme sempre per l’approdo a Milano e negli ultimi giorni ha lasciato l’Italia dopo lo scontro totale con l’Atalanta. La frattura con la società orobica sarà difficilmente rimarginabile e l’Inter attende il momento giusto per un nuovo rilancio con l’obiettivo di assicurarsi il Pallone d’Oro africano entro la fine del mercato.

Calciomercato Inter, Leoni e De Winter per Chivu: l’assalto grazie al tesoretto

Lookman resta ovviamente la priorità dell’Inter, ma parallelamente la dirigenza di Viale della Liberazione lavora su altre piste e in particolare per il settore difensivo.

Il club nerazzurro vorrebbe svecchiare il reparto già questa estate e Leoni – come raccolto da Calciomercato.itrimane sempre al centro dei desideri di Marotta e Ausilio dopo la benedizione anche di Chivu, che lo ha allenato nei mesi scorsi al Parma. 

Leoni in azione col Parma
Giovanni Leoni (LaPresse) – Calciomercato.it

Gli ostacoli per la ‘Beneamata’ non mancano ad iniziare dal prezzo del classe 2006, valutato almeno 35 milioni di euro dal sodalizio ducale. Inoltre, l’Inter deve fronteggiare la concorrenza di Juventus, Liverpool ma soprattutto negli ultimi giorni dei cugini del Milan, con il ‘Diavolo’ che grazie all’eventuale cessione di Thiaw avrebbe le risorse necessarie per l’assalto a Leoni. Insieme all’ex Sampdoria, i dirigenti nerazzurri tengono calda anche la pista De Winter per la retroguardia di Chivu. Prezzo tra i 20 e i 25 milioni per il belga del Genoa, che continua ad avere estimatori in Premier League. 

Per l’assalto a Leoni o De Winter serviranno però necessariamente delle cessioni. L’Inter in difesa preferirebbe privarsi di Pavard piuttosto che Bisseck, cercando di incassare 25-30 milioni di euro. Asllani invece nelle idee dei club vicecampione d’Europa porterebbe in dote circa 15 milioni, mentre per l’altro esubero Taremi arriverebbero un assegno intorno ai 5 milioni. Un tesoretto che andrebbe a sfiorare i 50 milioni di euro, fondamentale per ringiovanire la difesa. 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie