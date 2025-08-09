Dalla Juventus al Napoli: “Ringrazio Conte e Manna, la scelta è stata facile”

Confermata la corte del Napoli degli ex Conte e Manna: la rivelazione sul futuro del giocatore bianconero

Lavori in corso alla Juventus, con la squadra di Igor Tudor ancora incompleta a poco più di due settimane dall’inizio del campionato.

I bianconeri hanno accolto Jonathan David a Torino per rinforzare l’attacco, ma c’è ancora tanto da fare per accontentare l’allenatore croato e alzare il livello per cercare di competere per il vertice in Serie A. La Juve ha inoltre confermato in rosa Kalulu e Conceicao, mentre sul fronte rinnovi spicca il prolungamento di Federico Gatti.

Il difensore italiano ha firmato nelle scorse settimane fino al 2030, portando il suo ingaggio a circa 3 milioni di euro netti a stagione. Un segnale di fiducia da parte della Juventus e della nuova dirigenza, che sostanzialmente lo ha blindato alla Continassa dalle sirene di mercato.

Juventus, Gatti e l’Interesse del Napoli: “Mi volevano Conte e Manna”

Anche perché su Gatti, oltre ad alcune avvisaglie dalla Premier League, c’era soprattutto il concreto interesse dei rivali del Napoli.

A confermarlo è lo stesso difensore della Nazionale ed ex Frosinone: “Non ho mai messo in discussione il mio futuro alla Juventus. Mi ha fatto tanto piacere l’interessamento di un allenatore come Conte che è uno dei top allenatori al mondo e del direttore Manna. Li ringrazio tanto perché hanno fatto tanto per volermi a Napoli, ma ho preferito seguire il cuore – ha sottolineato Gatti come riporta ‘Tuttosport’ – Questa è una famiglia, Torino è casa mia e sono cresciuto qui: diciamo che la scelta era abbastanza facile”.

Gatti inoltre si è soffermato sul futuro di Vlahovic, che a differenza del centrale italiano non rientra nei piani della Juve: “Dusan è abbastanza maturo per prendere le proprie decisioni. Sicuramente io spingo affinché lui resti alla Juventus perché è un amico ed è un giocatore molto importante. Però non mi espongo su questa dinamica che lo riguarda, è una decisione personale”.