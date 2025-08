DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 6 agosto LIVE

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso

Nuova giornata di calciomercato che si annuncia molto calda, tra rumors, trattative, ufficialità in arrivo. Come sempre, sul nostro sito, vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

Termina la lunghissima telenovela Jashari: ieri sera il centrocampista svizzero è sbarcato in Italia ed è pronto ad essere ufficializzato dal Milan dopo le visite mediche. Operazione da circa 34 milioni di euro più bonus (5 milioni) con il Club Brugge. Un altro estenuante braccio di ferro riguarda Lookman e l’Atalanta, con il nigeriano che diserta gli allenamenti e spinge sempre per l’approdo all’Inter. Anche Kolo Muani ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, con la ‘Vecchia Signora’ che sta cercando l’intesa con il PSG.

LIVE

08:35 Napoli, Gutierrez a un passo Gutierrez sempre più vicino al Napoli: operazione da circa 18 milioni con il Girona.

08:11 CM.IT | Priorità Roma per Ziolkowski Lione in pressing per Ziolkowski, ma volontà ragazzo è chiara: vuole la Roma.