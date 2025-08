Inter-Lookman, nuovo annuncio: “Ecco come finirà, ma c’è un rischio” | ESCLUSIVO

Le ultime sui nerazzurri nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO in onda su Youtube

Nuova grande puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Focus sull’affaire, o meglio sulla telenovela Lookman.

L’attaccante nigeriano ha ormai dichiarato guerra all’Atalanta: non si è presentato a Zingonia per le ultime due sedute personalizzate e, nella giornata di ieri, avrebbe lasciato Bergamo destinazione estero.

Di Lookman e affini ne abbiamo parlato con Andrea Riscassi, giornalista della ‘Rai’.

LOOKMAN – “I tifosi dell’Atalanta ormai considerano Lookman non più gradito, quindi sicuramente non giocherà nell’Atalanta l’anno prossimo – ha esordito Riscassi – O va via, o rimane in tribuna, oppure fuori rosa. Direi che il margine di manovra si è ampiamente interrotto”.

ATALANTA – “La posizione dell’Atalanta non è cambiata in queste ultime settimane – ha sottolineato il giornalista ‘Rai’ ospite di TI AMO CALCIOMERCATO – Non mi risulta più che Lookman sia a Bergamo, credo sia tornato a Londra o da qualche parte dove riflettere sul da farsi. Bisogna vedere se a questo punto arriva l’offerta dell’Inter, oppure arriva un’offerta da altre parti.

Lookman-Inter, perché può essere un affare rischioso

Al momento non c’è sentore che ci siano altre squadre interessate oltre all’Inter, quindi mi immagino che alla fine quella sarà la soluzione. Arriverà un giocatore che sicuramente può essere problematico, anche per la squadra che lo riceve. Queste due estati in cui lui ha voluto andarsene dimostrano che comunque non è molto attaccato alla maglia che indossa.

AFFARE RISCHIOSO? – “Ha fatto lo stesso anche un anno fa, quindi… Nessuno obbliga i giocatori a firmare il contratto, quindi se firmi un contratto che ti lega a un club fino a quell’anno lì, ti immagini che per andare via da quel club devi comunque, diciamo, muoverti in modo un po’ più delicato.

A Bergamo non può sicuramente più stare. La soluzione inter mi sembra la soluzione più ovvia e bisogna vedere quanto si andrà avanti. Mi immagino che la situazione dovrebbe risolversi almeno prima dell’inizio del campionato”.

SOSTITUTI LOOKMAN – “Al momento stanno ancora lavorando sulla sostituzione di Retegui, perché l’Atalanta ha una sola punta, che è Scamacca. Io leggevo sui giornali che c’è tempo, c’è tempo… È vero che c’è tempo, però a te questa fase ti serve per fare l’amalgama, come si diceva una volta. Non è banalissima questa cosa.

C’è sempre la pista Raspadori, però non so se è un profilo adatto – ha sottolineato – Secondo me, questa cosa della lentezza è perché è cambiata la guida tecnica. Questa esitazione nella ricerca dei giocatori è perché non hanno ancora ben chiaro chi prendere per Juric. I soldi l’Atalanta li ha”.

Atalanta, incertezze Juric: “La linea mi sembra esattamente quella gasperiniana”

JURIC – “La squadra mi sembra che ricalchi gli stessi meccanismi del passato, forse qualcosa sta cambiando, però gli inserimenti dei difensori in avanti sono sempre quelli. Stanno cambiando un po’ gli esterni, il gioco sugli esterni mi sembra meno forte di prima. Però è anche vero che per ora abbiamo visto sempre mezza partita con una squadra, e mezza partita con l’altra e chiaramente i titolari sono mischiati nei due tempi.

La linea mi sembra, però, esattamente quella gasperiniana e fondamentalmente, con il ritorno di Scamacca e Scalvini, a parte Lookman, è la stessa squadra che ha vinto l’Europa League due anni fa, quindi diciamo che la rosa non è così male. Mancano alternative, nel senso che se va via Lookman devi sostituirlo, è andato via Retegui e devi sostituirlo e forse un difensore potresti anche prenderlo”, ha concluso Riscassi