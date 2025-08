Arrivano conferme: la Juve è bloccata, ne può approfittare l’Inter | CM.IT

L’Inter non molla Lookman che resta la priorità per Chivu, intanto esplora piste alternative in attacco al Pallone d’Oro africano

L’Inter fa da spettatrice in questo momento sul fronte Lookman e aspetta con pazienza le prossime evoluzioni sulla telenovela relativa all’attaccante nigeriano.

È scontro totale tra il Pallone d’Oro africano e l’Atalanta, con il giocatore che ha disertato per due giorni consecutivi l’allenamento a Zingonia. Lookman avrebbe dovuto continuare il percorso personalizzato dopo l’infortunio al polpaccio e quasi certamente marcherà visita anche oggi nel quartier generale orobico, dove la squadra di Juric affronterà il Monza in amichevole.

Il nazionale nigeriano non ha fornito nessuna giustificazione all’Atalanta e non si è messo in contatto con la dirigenza, facendo perdere in sostanza le sue tracce dopo lo sfogo nel weekend e la chiara volontà di cambiare maglia in questa sessione del mercato.

Calciomercato Inter, intriga Sancho se salta il colpaccio Lookman

Lookman spinge per accasarsi all’Inter e non ha digerito il rifiuto dell’Atalanta all’offerta del club vicecampione d’Europa da 45 milioni di euro complessivi (42 fissi più 3 di bonus non facili).

La famiglia Percassi e i Pagliuca non hanno comunicato un prezzo ufficiale, ma valutano il cartellino dell’attaccante almeno 50 milioni considerando che il 15% della rivendita andrà al Lipsia e l’opzione di rinnovo fino al 2028 per estendere il contratto del numero undici. L’Inter potrebbe rilanciare alzando la base fissa e inserendo nell’operazione un giovane gradito all’Atalanta. La ‘Dea’ però preferirebbe solo cash e non è intenzionata a fare sconti malgrado la netta presa di posizione di Lookman.

Intanto Marotta e Ausilio, per non farsi trovare impreparati nel caso la trattativa naufragasse definitivamente, stanno valutando un piano B in alternativa al Pallone d’Oro africano. Oltre a Nkunku, Nico Gonzalez, Openda e Berardi, arrivano conferme anche sull’interesse dell’Inter per Jadon Sancho. L’inglese è un esubero di lusso al Manchester United e ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. La Juventus nei giorni scorsi si era avvicinata sensibilmente all’ex Borussia Dortmund, ma ha congelato l’operazione in attesa di liberare spazio a bilancio e nella rosa di Tudor.

Sancho è un profilo che intriga – come raccolto da Calciomercato.it – anche se finora non ci sono stati dei passi ufficiali da parte dell’Inter, visto che la priorità della dirigenza di Viale della Liberazione e di Chivu rimane sempre Lookman.