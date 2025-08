Inter, ore febbrili per Lookman: il piano B porta allo scambio in Serie A | CM.IT

Continua la telenovela sul futuro dell’attaccante nigeriano: la ‘Dea’ presto darà una risposta, intanto Marotta e Ausilio iniziano a sondare altre piste

Sono ore d’attesa per l’Inter, che attende la risposta ufficiale dall’Atalanta dopo l’offerta scritta presentata martedì per Ademola Lookman.

Il club vicecampione d’Europa ha rilanciato dopo la prima offensiva delle scorse settimana, alzando a 45 milioni di euro (42 di base fissa e 3 di bonus non facili) la proposta economica per il Pallone d’Oro africano. Lookman è l’oggetto dei desideri di Chivu e l’Inter che fa leva sulla forte volontà del giocatore di sbarcare a Milano.

L’attaccante nigeriano continua ad allenarsi a parte per un problema al polpaccio e oggi non partirà con la squadra di Juric per l’amichevole in Germania in casa del Lipsia. L’Inter ha un accordo con l’ex Leicester per un contratto quinquennale e un ingaggio che andrà a sfiorare i 5 milioni netti a stagione tra parte fissa e bonus.

Inter, braccio di ferro per Lookman: attesa la risposta dell’Atalanta

Lookman sarebbe disposto anche ad abbassarsi leggermente gli emolumenti pur di agevolare la trattativa tra le due società e per il momento prende in considerazione solo la destinazione interista. L’Atalanta però non è intenzionata a fare sconti e c’è il concreto rischio che rifiuti anche l’ultima offerta presentata dai nerazzurri di Milano, considerando che la ‘Dea’ che non si schioda dai 50 milioni di euro sul prezzo per il Pallone d’Oro africano.

Il braccio di ferro continua nonostante gli ottimi uffici tra le dirigenze, con l’Inter che ha iniziato intanto a pensare alle eventuali alternative a Lookman. Nico Gonzalez, Openda, Sancho e Nkunku tra valutazioni tecniche ed economiche non convincono del tutto i dirigenti di Viale della Liberazione, che vorrebbero maggiori garanzie puntando su un profilo che conosca bene la Serie A e in grado di assicurare una certa quota di reti nell’arco della stagione.

Calciomercato Inter, idea Berardi se salta il colpo Lookman

Una pista che l’Inter può prendere in considerazione – come raccolto da Calciomercato.it – porta a Domenico Berardi, opzione low cost tra trequarti e attacco per la formazione di Chivu.

Ad oggi le parti in causa non ne hanno parlato, ma i rapporti consolidati con il Sassuolo aiuterebbero in un’eventuale trattativa visto che in ballo potrebbe esserci pure Asllani, in uscita da Appiano Gentile e nel mirino del sodalizio emiliano. Situazione quindi da monitorare, con l’Inter che al momento continua sempre a riservare tutte le attenzioni e gli sforzi sul fronte Lookman.