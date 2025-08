Acerbi via dall’Inter, ma niente Arabia con Inzaghi: pronto un biennale

In tre anni con la maglia nerazzurra ha vinto tre trofei e collezionato 122 presenze: 5 invece i gol, nella storia quelli a Milan e Barcellona

La clausola che avrebbe consentito all’Inter di risolvere il contratto in scadenza nel 2026, pagando una penale di circa 500mila euro, sarebbe scaduta.

Ma l’addio di Acerbi è ancora possibile, se non altro perché i nerazzurri sono già proiettati al futuro. Al suo erede, quel Giovanni Leoni per il quale i dirigenti potrebbero andare all’assalto una volta sistemata la questione Lookman.

Chivu vuole ripartire anche da altri basi, anche da altri uomini per poter davvero mettere il suo timbro su un nuovo ciclo interista. E Acerbi, oltre che molto in là con gli anni, è stato soprattutto il ‘fedelissimo’ del vincente e meno recentissimo passato interista: Simone Inzaghi.

Non a caso si è parlato e riparlato di un approdo in Arabia da parte del classe ’88, nello specifico all’Al-Hilal dove si è appena accomodato il suo mentore. Con cui, tra le altre cose, condivide lo stesso agente: Federico Pastorello, pure intermediario della maxi operazione che ha portato Inzaghi nella Saudi Pro-League con un contratto per i prossimi due da circa 25 milioni netti.

I rumors sull’Arabia si sono nuovamente spenti presto, mentre è di queste ore la notizia di un interesse concreto dalla Spagna. ‘Marca’ scrive che il Maiorca è molto interessato ad Acerbi, un difensore che può aggiungere sicuramente grande esperienza all’intero reparto. Un anno fa ci provarono per Hummels, che era però svincolato, ma il tedesco preferì firmare con la Roma.

Per Marco Barzaghi, il Mallorca potrebbe tentare Acerbi con un contratto biennale. Ricordiamo che l’attuale con l’Inter, da 1,5 milioni di euro netti bonus esclusi, scade fra meno di un anno.

Acerbi-Maiorca, l’entourage smentisce: in partenza Palacios

Sull’interesse del Maiorca registriamo una smentita da parte dell’entourage del centrale lombardo, che con la maglia nerazzurra ha collezionato 122 presenze vincendo 1 Scudetto, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.

Con l’Inter ha fatto anche 2 finali Champions, entrambe perse, e segnato 5 gol: quelli indimenticabili al Milan nel match della seconda stella e in semifinale contro il Barcellona esattamente tre mesi fa, a pochi secondi dalla fine dei tempi regolamentari.

Ad oggi la partenza di Acerbi è improbabile, mentre è sicura quella del suo giovane compagno di reparto Palacios. È in dirittura la trattativa col Basilea: l’argentino si trasferirà in Svizzera con la formula del prestito più diritto di riscatto e controriscatto.