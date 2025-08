Milan, non solo Jashari. Svolta Vlahovic: “Accordo già trovato”

Il serbo può lasciare la Juventus e i rossoneri puntano su di lui: un’intesa sarebbe già stata raggiunta

Con l’inizio del mese di agosto il countdown del calciomercato è iniziato. I tempi per chiudere le trattative si stringono, manca meno di un mese alla fine della sessione estiva. E ora i club devono iniziare a velocizzarsi.

Deve farlo il Milan, alla ricerca, tra gli altri, di un nuovo attaccante. Il club rossonero sta sondando il terreno per un esterno difensivo, un centrocampista, con Jashari molto vicino e poi, appunto, un nuovo attaccante. Darwin Nunez e il Liverpool si separeranno e l’uruguayano è uno dei nomi accostati ai rossoneri. Così come il francese Kalimuendo, ma anche Dusan Vlahovic, che Allegri stima e potrebbe allenare di nuovo dopo l’esperienza alla Juventus.

Futuro Vlahovic: “Il Milan vuole rompere gli indugi”

Il club rossonero resta in agguato per il serbo: in casa Milan sanno che più il tempo passa e più le posizioni della Juventus potrebbero ammorbidirsi.

Nel frattempo però sembrano esserci alcune novità. Il Milan nel fine settimana sarà impegnato in Inghilterra e Irlanda per una doppia amichevole. Sabato Allegri e i suoi sfideranno il Leeds a Dublino e il giorno dopo il Chelsea a Londra. Un doppio impegno importante una settimana prima di quello che sarà il primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia a San Siro contro il Bari. Ma dopo il rientro da Oltremanica, il club rossonero sarebbe intenzionato a rompere gli indugi per Vlahovic. Lo riferisce Luca Momblano, intervenuto a ‘Juventibus’, che sottolinea come un’intesa tra entourage e club possa essere già stata raggiunta. “Una volta rientrato in Italia il Milan vorrà rompere gli indugi su Vlahovic. Questo presume che un accordo di massima tra il Milan e l’agente del giocatore sia stato individuato. Il club rossonero valuta anche la strada dell’offerta senza contropartita”. Novità importanti dunque potrebbero arrivare nella prossima settimana.