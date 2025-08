DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di domenica 3 agosto – LIVE

Sessione di trasferimenti estiva, tutte le ultime novità in Serie A e all’estero: gli affari di Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e non solo

Su Calciomercato.it, come sempre, aggiornamenti in tempo reale su tutte le trattative in entrata e in uscita che coinvolgono le squadre del nostro campionato e anche quelle all’estero. A poche settimane dal via del campionato, si entra sempre più nel vivo.

Dusan Vlahovic protagonista in campo e fuori: segna in amichevole con la Juventus, ma si continua a parlare del suo futuro, specialmente in chiave Milan. Intanto i bianconeri insistono per Kolo Muani. L’Inter ancora non molla per Lookman, mentre il Napoli campione d’Italia prepara gli ultimi colpi per completare quello che finora è stato un ottimo mercato.

LIVE