Milan-Athekame al traguardo, così Tare cambia strategia

Le ultime sul mercato rossonero, con il terzino svizzero ormai ad un passo. Il punto della situazione

L’affare Ardon Jashari continua a catalizzare l’attenzione dei tifosi del Milan. In attesa di novità dal Belgio sul centrocampista, Igli Tare e Giorgio Furlani si stanno muovendo anche su altri tavoli.

Massimiliano Allegri aspetta rinforzi in tutti i reparti. I buoni risultati della tournée non devono certo illudere: una squadra che ha chiuso all’ottavo posto e ha perso Theo Hernandez e Tijjani Reijnders ha bisogno di interventi importanti. Il calciomercato del Milan, dunque, non si fermerà agli arrivi di Pietro Terracciano, Samuele Ricci, Pervis Estupinan e Luka Modric.

Tifosi e tecnico attendono con ansia anche un centravanti e almeno un difensore. Proprio la casella legata al reparto arretrato potrebbe essere riempita già nelle prossime ore. Dalle parti di via Aldo Rossi, come appreso, infatti, si respira grande ottimismo sulla chiusura dell’affare Zachary Athekame.

La trattativa per portare il terzino destro a Milano è entrata nel vivo nella giornata di ieri, con un’offerta ufficiale da 7 milioni di euro recapitata allo Young Boys. Il giocatore ha già detto sì al Diavolo e attende che i due club trovino la quadratura del cerchio.

Milan, Athekame in chiusura: il punto sul mercato

L’affare non dovrebbe andare per le lunghe e si conta di chiudere entro metà settimana. I contatti tra le parti, infatti, sono continui, e si vuole arrivare alla fumata bianca il prima possibile. L’intesa potrebbe essere raggiunta per una cifra vicina agli otto milioni.

Ogni momento, dunque, può essere quello giusto per la chiusura dell’operazione Zachary Athekame. Il laterale svizzero non era chiaramente la prima scelta, ma il muro dello Strasburgo – che ha deciso di non fare sconti e continua a chiedere 30 milioni di euro per Doué – ha spinto Igli Tare e Giorgio Furlani a cambiare strategia.

La cifra contenuta che verrà investita in Athekame, inoltre, può consentire al Milan di mettere le mani anche su un centrale, così da permettere ad Allegri di impostare la squadra con la difesa a tre. Serviranno però delle uscite negli altri reparti: gli esuberi, infatti, restano numerosi. Da Ismael Bennacer a Yacine Adli, passando per Yunus Musah e Samu Chukwueze, molti sono in attesa di una nuova sistemazione. Al giusto prezzo, anche Noah Okafor – nonostante il buon precampionato – è pronto a fare le valigie.