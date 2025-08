Bisseck via dall’Inter, il difensore reagisce sui social

Ecco il messaggio enigmatico del calciatore tedesco classe 2000 al centro di diversi rumors di mercato

In serata è arrivato un messaggio enigmatico da parte di un calciatore dell’Inter. Un messaggio destinato a far discutere i tifosi del club milanese.

“Hanno detto ciò che volevano dire.” A scrivere questa frase su Instagram, sopra una foto che lo ritrae in azione alla Pinetina, è Yann Aurel Bisseck.

Difficile capire a chi si riferisca il centrale tedesco. Lasciamo ai tifosi l’interpretazione delle sue parole, in un’estate tutt’altro che tranquilla per lui. Il 24enne di Colonia è considerato, all’interno della rosa di Cristian Chivu, uno degli elementi cedibili secondo le valutazioni di Beppe Marotta.

Non è un caso se, in questi giorni, si sia parlato parecchio del difensore, che il prossimo 29 novembre compirà 25 anni. L’Inter, di fatto, ha fissato il prezzo per la sua cessione: servono 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Una proposta ai nerazzurri è già arrivata, ma è stata rispedita al mittente. A presentarla è stato il Crystal Palace, che – secondo più fonti – ha messo sul piatto 32 milioni di euro. Il club milanese ha dunque detto no, così come lo stesso giocatore, che non sembra gradire la destinazione.

La situazione legata a Yann Aurel Bisseck va comunque monitorata con attenzione, per capire se altre squadre si faranno avanti. L’Inter, in questi giorni, è concentrata soprattutto sull’affare Ademola Lookman e valuterà delle alternative qualora la trattativa dovesse saltare del tutto.

Calciomercato Inter, il punto sulla difesa

Ma Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono comunque rafforzare la squadra a disposizione di Cristian Chivu con almeno altri due innesti: l’obiettivo è un centrocampista e, ovviamente, un difensore.

Obiettivi raggiungibili solo con alcune uscite. Per quanto riguarda il reparto arretrato, Bisseck – come detto – è uno dei giocatori sacrificabili, a fronte della giusta offerta. I nerazzurri, in realtà , preferirebbero cedere Pavard, ma il tedesco sembra avere maggiore mercato.

Con l’uscita di uno dei due centrali, ci sarebbe quindi spazio per un nuovo colpo. I soldi incassati verrebbero reinvestiti per un difensore. Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri sia quello di Giovanni Leoni, per il quale il Parma chiede oltre 35 milioni di euro. Sul giocatore ci sono anche Milan e Juventus, ma il prezzo è elevato per tutti.