Inter, la mossa UFFICIALE di Lookman che cambia tutto

Ademola Lookman è un giocatore dell’Atalanta, ma forse ancora per poco: c’è la richiesta ufficiale e il messaggio postato sui social non lascia più dubbi

Le strade tra l’Atalanta e Ademola Lookman stanno per dividersi. L’attaccante nigeriano da settimane spinge per l’addio, ma le ultime offerte dell’Inter non hanno soddisfatto le richieste dei bergamaschi.

La rottura con l’ambiente sembra irreparabile. Questa mattina è spuntato uno striscione a Zingonia, il centro sportivo dell’Atalanta, contro Lookman e il suo agente. L’idolo della tifoseria nerazzurra è stato definito come un ingrato, assieme al suo procuratore definito come un indegno. Nessuno a Bergamo apprezza il passaggio di Lookman verso l’Inter, con ancora due anni di contratto. Ma la scelta del nigeriano ormai è stata fatta.

Lookman conferma: “Ho chiesto la cessione”

Dopo aver cancellato le foto con la maglia dell’Atalanta e qualsiasi traccia che lo leghi alla Dea, arriva un comunicato ufficiale da parte del giocatore. Ademola prova a fare chiarezza e apre ancora di più all’Inter. Il suo obiettivo è giocare al fianco di Thuram e Lautaro Martinez.

Nel post su Instagram, Lookman spiega di aver dato tutto in questi tre anni a Bergamo, sottolineando quanto sia stato bello vincere l’Europa League l’estate scorsa. Il giocatore poi arriva al dunque e scrive: “Io e il club di appartenenza abbiamo deciso che questo sia il momento giusto per una nuova avventura – poi aggiunge – Il club ha bloccato la trattativa con un’offerta in linea rispetto a quanto avevamo discusso. E non capisco le ragioni del rifiuto”. Lookman prosegue e ufficializza: “Ho presentato una richiesta ufficiale di trasferimento“.

Infine, il messaggio ai tifosi nerazzurri: “Spero possiate capire questa difficile situazione. Il supporto che mi avete dato è sempre stato incredibile e il nostro legame è speciale. Spero di lavorare con il club (l’Atalanta ndr) per trovare una soluzione amichevole il prima possibile”.

Ora l’Atalanta, mai menzionata nel post, dovrà sedersi nuovamente a tavolino con l’Inter e riaprire all’operazione, cedendo la sua posizione rigida che ha fatto saltare l’affare nelle scorse ore.