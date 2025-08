L’Atalanta fa muro, Inter e Lookman non mollano: c’è un ostacolo in più

Sono le ore di Ademola Lookman in casa Inter: l’Atalanta continua a fare muro, ma il club nerazzurro (ed il calciatore) non mollano. Gli aggiornamenti

Non si sblocca l’affare Lookman. Nelle ultime ore, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, l’Inter ha ricevuto un altro no all’offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus per l’attaccante nigeriano.

Niente sconti da parte dell’Atalanta, che per cedere il suo gioiello continua a chiedere 50 milioni di euro. La valutazione iniziale del club bergamasco è di 60-55 milioni, ma con almeno 50 la società è aperta a sedersi al tavolo delle trattative anche per mantenere la promessa fatta nella scorsa estate a Lookman.

Inoltre, il 15% sulla futura rivendita dell’Atalanta è destinato al Lipsia e l’attaccante ha anche un’opzione per estendere il contratto fino al 2028. Per il momento, invece, Oaktree non dà ancora il via libera ad una spesa da oltre 50 milioni di euro. L’Atalanta, dal canto suo, vuole almeno 50 milioni garantiti. Il tira e molla continua, con il giocatore che spinge sempre di più per il trasferimento.

Lookman-Inter, le reazioni dei tifosi e cosa succede ora

Nel frattempo, anche i tifosi dell’Inter sono divisi sui social dopo l’ultimo rifiuto dell’Atalanta. Alcuni sostenitori nerazzurri, infatti, iniziano ad abbandonare la pista Lookman.

Anche basta. 50 mlni per un calciatore di 28 anni, con la Coppa d’Africa da fare, oltretutto proveniente dell’Atalanta, i cui giocatori difficilmente mantengono lo stesso rendimento al di fuori di questa squadra. Abbiamo molti esempi in questo senso. #Lookman — Mimnermo🐬🦅🐎⭐️⭐️ (@mimnermo8888) August 2, 2025

I famosi 2/3 giorni di Marotta… #lookman — Francesco (@iamfranz00) August 2, 2025

@Inter se Percassi riesce a vendere Lookman a più di quarantacinque milioni vorrà dire che è il più bravo. Marotta chiudi la trattativa, con questi soldi si trova di meglio. — stefano (@stefano_arletti) August 2, 2025

Lookman, i casi sono due:

E’ quel grande giocatore e allora metti quello che manca

Non lo è allora da settimane già dovevi aver preso un altro

Invece ogni anno scene penose di accattonaggio…

“Quanti vuoi per A? 10? Posso darti 8”.

Ma basta figuracce… — Piebo ⭐️⭐️ (@Piiebo) August 2, 2025

La palla passa nuovamente alla dirigenza dell’Inter: servirà un rilancio importante per convincere l’Atalanta ed i Percassi a privarsi anche di Lookman dopo Retegui.