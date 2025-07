Juventus, l’offerta non piace a Comolli: arriva la controproposta per Mourinho

Oggi si è presentato a stampa e tifosi Jonathan David, il primo colpo bianconero in vista della prossima stagione. Adesso l’attenzione torna sulle uscite

Dopo il canadese, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto col Lille, la Juventus ha perfezionato l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao e, sempre col Porto, la doppia operazione Joao Mario-Alberto Costa, col secondo che ha lasciato Torino per tornare in patria.

Nel frattempo, si lavora alacremente per cedere i calciatori che non rientrano nel nuovo corso della squadra guidata in panchina da Igor Tudor. Samuel Mbangula è stato il primo a fare le valigie, direzione Werder Brema, mentre nei giorni scorsi è scoppiato il caso Timothy Weah.

Le parole del suo agente sono state dure e rivolte ad un dirigente, non nominato ma individuato in Comolli, che starebbe complicando il passaggio del suo assistito all’Olympique Marsiglia alzando il prezzo del cartellino. Le discussioni proseguono, ma la matassa non sarà semplice da sbrogliare.

Restano in lista di sbarco anche Nico Gonzalez, accostato all’Atalanta e all’Inter, in entrambi i casi ad incastro col futuro di Ademola Lookman, e Dusan Vlahovic. Così come Douglas Luiz, che si è presentato al ritiro in ritardo e verrà multato dal club. E proprio sul brasiliano concentriamo le nostre attenzioni.

Mourinho ‘salva’ la Juventus, ma l’offerta non convince Comolli

Arrivato l’estate scorsa dall’Aston Villa per 50 milioni di euro, il 27enne nativo di Rio de Janeiro non è riuscito ad incidere con Thiago Motta né con Tudor successivamente. Inevitabilmente, è stato messo sul mercato e si aspettano notizie concrete sul suo futuro. In Premier League ha diversi estimatori, l’Everton dei Friedkin in primis, ma la pista turca sta prendendo piede.

Stando, infatti, a quanto riportato da ‘Fanatik’, l’allenatore José Mourinho avrebbe deciso di puntare sul prodotto del vivaio del Vasco da Gama per rinforzare la linea mediana e il Fenerbahçe sarebbe disposto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, formula che non convince la Juventus. Da Istanbul, però, non demordono e vorrebbero averlo a disposizione già per l’andata dei preliminari di Champions League, in programma il 6 agosto prossimo contro il Feyenoord.

I bianconeri, messi alle strette e senza offerte di altro tenore, potrebbero anche accettare questa formula, a patto che i turchi si accollino l’intero ingaggio del calciatore, pari a 5 milioni di euro netti a stagione. Queste le ultime sul futuro di Douglas Luiz, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.