DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 25 luglio LIVE

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Il calciomercato non si ferma e sono tante le indiscrezioni che circolano, in Italia e all’estero per quanto riguarda i calciatori più interessanti del panorama internazionale. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025/26.

L’Inter incassa dalla cessione di Buchanan e nei prossimi giorni è atteso un rilancio per cercare di strappare il sì dall’Atalanta per il ‘colpaccio’ Lookman. La Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani e intanto accelera per Sancho per completare l’attacco di Tudor. Viste le difficoltà per Ndoye, nei desideri del Napoli adesso c’è Sterling. Il Milan non molla Jashari e insiste per il centrocampista del Club Brugge.

LIVE

08:51 Napoli, spunta Sterling per Conte Il Napoli, viste le difficoltà riscontrate per Ndoye, sonda la pista Sterling per completare l’attacco di Antonio Conte.

08:11 Juventus-Sancho: nuovo incontro per l'inglese La Juventus insiste per Sancho: nelle scorse ore nuovo incontro con gli agenti che stanno curando la trattativa per l’attaccante inglese, in uscita dal Manchester United.