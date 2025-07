Da Castro al colpo a centrocampo: come sarà la nuova Juventus 2025/2026

Le ultime sui bianconeri nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO

Nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, si è parlato moltissimo della Juventus. Più precisamente delle ultime e prossime mosse di mercato di Comolli e soci. La dirigenza sta lavorando sulle uscite, da Vlahovic a Douglas Luiz, ma al contempo per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor.

Il tecnico vuole innesti di spessore già a partire della difesa. Il nome che piace molto al croato, intenzionato a puntare su un 3-4-2-1, è quello dell’ex Sampdoria Chabot: ora il 27enne tedesco è un calciatore maturo e apprezzato da tanti, per questo non sarà semplice strapparlo allo Stoccarda.

Restando in difesa, nelle ultime ore è emerso il nome di un altro tedesco: parliamo di Thiaw, in uscita dal Milan. Per l’ex Schalke 04 è stato ipotizzato un trasferimento a Torino, sponda bianconera, in cambio di Dusan Vlahovic.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il grande obiettivo è senz’altro Hjulmand dello Sporting CP. L’ex Lecce sta spingendo per trasferirsi alla Juve, ma c’è un ostacolo enorme: il presidente dei biancoverdi, Varandas, che non vuole privarsene dopo aver già ceduto Gyokeres all’Arsenal.

Hjulmand ha una clausola risolutiva, soltanto che essa ammonta a 80 milioni di euro. I lusitani potrebbero accettare qualcosa in meno, sui 60 milioni, comunque troppo per le casse di Exor. Nulla è però impossibile nel calciomercato.

Da Hjulmand a Molina e Castro: ecco la Juve 2025/2026

Naturalmente la Juve ha cambiato e cambierà molto sulle corsie esterne: Joao Mario, arrivato dal Porto nell’ambito dell’operazione Alberto Costa, non sarà l’unico rinforzo per quella di destra. In cima alla lista c’è Molina dell’Atletico Madrid: affare costoso ma non impossibile. L’ex Udinese andrebbe a occupare l’ultima casella riservata al posto extraUE.

Concludendo con l’attacco, la Juve sta facendo delle riflessioni su Sancho dopo gli accordi raggiunti. Necessaria comunque la partenza di Nico Gonzalez. Con quella di Vlahovic, poi, Comolli potrebbe andare all’assalto di una punta. In tal senso occhio al nome di Santiago Castro, argentino del Bologna (bottega carissima) di grande prospettiva che l’Inter ha mollato.