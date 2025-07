Vlahovic, l’ultima idea della Juve: nuovo scambio in Serie A

Il futuro del serbo è ancora di difficile risoluzione e si aprono nel frattempo diversi scenari tra cui un possibile scambio a sorpresa

La Juventus è pronta a muoversi con decisione sul mercato dopo una prima parte di sessione vissuta un po’ in sordina con il solo arrivo di Jonathan David. Una situazione che ha fatto un po’ preoccupare i tifosi, consapevoli anche della questione uscite che bloccano in qualche modo i movimenti in entrata. In queste ore i bianconeri hanno messo a segno lo scambio con il Porto tra Alberto Costa e Joao Mario, che è già arrivato a Torino.

Ora servirà definire le varie cessioni, con Weah e Mbangula in primis, in modo da regalare qualche colpo a Tudor. Tra le piste caldissime c’è sempre Sancho mentre Nahuel Molina è un altro dei nomi per la fascia destra mentre resta in piedi il discorso Kolo Muani e si va a caccia anche di un centrocampista e magari pure di un difensore. Insomma, di lavoro per Comolli ce n’è ancora parecchio. Soprattutto perché la situazione più intricata degli ultimi mesi resta un mistero da risolvere, quel Dusan Vlahovic finito nel mirino del Milan. Ma per vederlo in rossonero i tempi non sono per niente brevi, visto che l’affare può andare in porto più in là ad agosto.

La Juve spera in qualche offerta dal resto d’Europa per raccimolare qualcosa, i rossoneri osservano potendo sfruttare la necessità dei bianconeri di privarsi del serbo. Ovviamente anche nella rosa di Allegri c’è qualcuno che non rientra nei piani tecnici e non è detto che le due cose non possano combaciare, magari in uno scambio.

Milan e Juventus, idea scambio Vlahovic-Thiaw

In particolare, a ‘casa’ di Allegri c’è quel Malick Thiaw che poteva trasferirsi al Como. Il tedesco è in uscita da qualche mese, c’erano diverse piste che portavano anche in Germania ma ora sembra il momento giusto per separarsi. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, lo scambio tra Thiaw e Dusan Vlahovic è una bozza sulla quale i due club possono lavorare. Se dovesse partire Rugani anche numericamente a Tudor servirebbe qualcosa in quel ruolo, così come ovviamente il Milan ha bisogno di un altro bomber da affiancare a Gimenez.

Da qui alla pratica ovviamente ce ne passa, perché bisognerebbe trovare in caso tutte le valutazioni e i vari ingaggi. Soprattutto quello del serbo, che come sappiamo è un macigno per la Continassa. Nel frattempo la Juve sta cercando di valutare l’arrivo di un’altra punta nell’attesa, con Kolo Muani che resta in piedi ma si sta trascinando più del dovuto. Se non ci saranno novità particolari in questa settimana, con nuove offerte o altre piste per questi due giocatori, è verosimile che le società tornino a parlarne. Un gioco delle parti tra due club che in questi ultimi mesi hanno parlato spesso, da Tomori a Kalulu passando per Theo Hernandez e finendo appunto con Vlahovic.