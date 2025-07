Grealish in Serie A: la sua risposta fa sognare i tifosi

Grealish fa sognare i tifosi: svelata la risposta dell’esterno inglese in uscita dal Manchester City sul possibile arrivo in Serie A

Tra le tante suggestioni di mercato per la Serie A 2025/26 è spuntano negli ultimi giorni anche il nome di Jack Grealish. L’esterno inglese, ormai fuori dai piani di Pep Guardiola, è in uscita dal Manchester City e si sta allenando da solo in Italia, dove ha scelto di trascorrere le vacanze.

L’inglese si trova sulla Costiera Amalfitana, dove ha ripreso anche gli allenamenti individuali presso un impianto sportivo del luogo. Il consigliere comunale di Scala con delega allo sport, Emanuele Falcone, ha svelato a ‘Radio Marte’: “Grealish si è allenato nel nostro impianto sportivo, ha prenotato il campo da lunedì a giovedì. Venerdì, invece, probabilmente farà una gita fuori porta, magari proprio a Napoli. Sta trascorrendo le vacanze in costiera amalfitana, a Ravello”.

La suggestione, naturalmente, porta al Napoli di Antonio Conte dove è appena sbarcato l’ex compagno Kevin De Bruyne: “Se ha parlato del Napoli? Tanti tifosi sono accorsi e gli hanno posto domande sul futuro e non ha mai risposto negativamente, anzi con risate e ammiccamenti. – ha rivelato il Consigliere Comunale – Si è anche lasciato andare a una battuta sull’ex compagno di squadra e amico “avete già De Bruyne a Napoli”. Si è allenato da professionista esemplare quale è tutti i giorni di permanenza in costiera”.

Calciomercato, la risposta di Grealish sul Napoli

Nelle ultime ore è spuntata anche una risposta del calciatori ai tifosi azzurri.

Grealish non è passato inosservato e ad alcuni tifosi che lo hanno intercettando, chiedendo soprattutto del Napoli, l’esterno inglese avrebbe risposto “maybe”, “forse”. Il 29enne non chiude le porte alla squadra di Antonio Conte, in attesa di chiamate ed interessamenti concreti dalla Serie A e non solo. Grealish è definitivamente alla ricerca di una nuova sistemazione lontano da Manchester.