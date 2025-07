“Vlahovic non è la prima scelta”: annuncio Milan sul nuovo bomber

Il club rossonero alla ricerca di un centravanti: la pista che porta al serbo è viva, ma l’annuncio è spiazzante

In un mercato che ancora deve regalare i botti più clamorosi, tanti restano i nomi chiacchierati. Nomi di alto livello e il cui futuro resta incerto. Come Dusan Vlahovic, centravanti serbo il cui contratto con la Juventus scadrà nel 2026 e che ancora attende novità riguardo il suo futuro.

Il suo nome è stato accostato soprattutto al Milan, che resta in agguato, ma l’affare non è semplice. Anzi, più passa il tempo e più la situazione potrebbe agevolare i rossoneri. Allegri ha già fatto capire che sarebbe felice di avere il serbo nuovamente sotto le sue direttive, ma ci sono alcuni fattori che dovranno combaciare per fare in modo che il tecnico possa avere a sua disposizione l’attaccante. Dallo stipendio percepito dallo stesso Vlahovic alla cifra del cartellino.

Milan, Vlahovic non è il preferito: “Tare vuole Nunez”

A tal proposito si è espresso Carlo Pellegatti, giornalista tifoso rossonero e da sempre vicino al mondo Milan, che a ‘Sky Sport’ ha sottolineato come Vlahovic non rappresenti la prima scelta per il club meneghino.

“Vlahovic è nella lista del Milan, ma non assolutamente alla prima posizione. Ad Allegri non dispiacerebbe. Il suo arrivo deve però essere negli ultimi 3 giorni di mercato. E dipenderà da diversi fattori: se deciderà di dimezzarsi stipendio e se la Juve dovesse trovare l’accordo col Milan per il cartellino” afferma Pellegatti. Nella lista del Milan, dunque, altri nomi hanno priorità rispetto a Vlahovic: “Anche perché Furlani è stato chiaro. Con quello stipendio è impossibile “. Attenzione alle varie opportunità. “Nicolas Jackson è molto difficile, Darwin Nunez è il preferito di Tare e poi c’è Gonçalo Ramos. Possono essere tutti delle occasioni, magari in prestito. Prima di andare su Vlahovic il Milan farà altri tentativi per altri giocatori” afferma Pellegatti. Chi invece si allontana è il nigeriano Tolu Arokodare: “Mi spiace che il Milan non prenda in considerazione il giocatore del Genk, che costa 20/22 milioni di euro. Certo, sarebbe una scommessa, ma sembra non interessi”.