Juventus, caso Douglas Luiz: “Atto gravissimo. Joao Mario non è il titolare, ecco l’altro obiettivo” | ESCLUSIVO

Oggi, nel giorno del raduno bianconero, è scoppiato il caso che riguarda il centrocampista brasiliano. Ma non è il solo tema

Tre assenti, due giustificati. Dopo le fatiche del Mondiale per Club, la Juventus è tornata quest’oggi a lavorare per preparare al meglio la prossima stagione.

Non erano presenti il nuovo acquisto Jonathan David, alle prese con questioni burocratiche, e Francisco Conceicao, ufficializzato il 22 luglio, al quale sono stati concessi qualche giorno in più di riposo. Chi, invece, non si è presentato senza addurre motivazioni valide è stato Douglas Luiz.

Il centrocampista brasiliano, arrivato lo scorso in bianconero dall’Aston Villa per 50 milioni di euro, ha preferito non rispondere alla chiamata dell’allenatore Igor Tudor e disertare in attesa di novità sul suo futuro, a questo punto lontanissimo da Torino. Una situazione che non ha lasciato per nulla indifferente la società.

“Sono molto arrabbiati, lo hanno fatto sapere, ci sarà una multa – le parole del giornalista di ‘Mediaset’ Gianni Balzarini ai microfoni di ‘Juve Zone‘ sul canale Youtube di Calciomercato.it – Se questo può portare ad una accelerazione della sua cessione? In teoria sì, ma resta un atto gravissimo, una mancanza di rispetto anche verso i compagni. Non è una cosa da Juve, la società deve dimostrarsi ferma, forte, decisa.

Il giocatore ha un certo valore, è stato pagato tantissimo lo scorso anno, i bianconeri puntano a contenere le perdite. Pare ci sia l’Everton sulle sue tracce con l’agente segnalato in Inghilterra. Ma se prima si poteva parlare di frizioni, adesso la rottura è totale e definitiva“.

Vlahovic-Milan e il titolare della fascia destra: Balzarini sul mercato della Juve

Un altro caso che si trascinerà a lungo è quello che riguarda Dusan Vlahovic. In scadenza di contratto il 30 giugno prossimo, il serbo è fuori dal progetto ed è sul mercato. Ma non sarà facile piazzarlo: “Tare ha avuto mandato da Furlani per trattare, Allegri lo vorrebbe e Vlahovic tornerebbe volentieri a lavorare col suo ex allenatore – continua Balzarini – La proposta che farà il Milan non sembra delle più allettanti, 10 milioni di euro o il cartellino di Thiaw. Al giocatore verrebbe proposto un pluriennale da 7 milioni netti e la Juve dovrebbe dare 5 milioni di buonuscita. Non so se Comolli accetterà questo tipo di offerta”.

Intanto, ieri è arrivato a Torino Joao Mario, con Alberto Costa che ha fatto il percorso inverso ed è approdato al Porto, tornando in patria dopo soli sei mesi in bianconero. “L’operazione mi lascia qualche dubbio, da quello che risulta la Juve non è che faccia così tanta plusvalenza con la cessione di Costa. Non possiamo considerare Joao Mario titolare, so che la Juve andrà su Molina“. Operazione non semplice quella per l’ex Udinese, attualmente tra le fila dell’Atletico Madrid, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi sulle pagine di Calciomercato.it.