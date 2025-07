DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 24 luglio

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Il calciomercato non si ferma e sono tante le indiscrezioni che circolano, in Italia e all’estero per quanto riguarda i calciatori più interessanti del panorama internazionale. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025/26.

L’Inter spegne, almeno per il momento, il caso Calhanoglu con le dichiarazioni distensive del turco, su cui però vanno tenute dritte le antenne. E intanto si attendono sviluppi positivi sulla questione Lookman, per il momento bloccata vista la distanza da domanda e offerta. Il Milan ha preso Estupinan e spera di risolvere al più presto la grana Emerson Royal su cui ora c’è il Flamengo, che deve dare nel frattempo il via libera alla Roma per la partenza di Wesley. In casa Juve si attendono le ufficialità di Alberto Costa e Joao Mario nello scambio col Porto.