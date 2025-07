Roma, Wesley sempre più vicino: cosa manca per l’arrivo in giallorosso | CM.IT

Il brasiliano resta a un passo dalla Roma, ma ci sono ancora alcuni tasselli che vanno sistemati, dalle visite di Emerson Royal ad aspetti tra i due club

Wesley Franca vicinissimo alla Roma, il brasiliano è pronto a diventare il terzo acquisto dell’estate giallorossa. Pian piano stanno andando al proprio posto tutti i tasselli, ma ancora ne manca qualcuno. Il Flamengo ha praticamente chiuso per Emerson Royal dal Milan, che – a quanto risulta a Calciomercato.it – viaggerà in Brasile per sostenere le visite mediche, in programma sabato.

Il Mengao per questo vorrebbe aspettare l’esito dei test per dare il via libera a Wesley per raggiungere la capitale. E poi sistemare gli ultimi dettagli con la Roma, tra cui alcuni pagamenti e le relative modalità. Per cui sono questi i tasselli che stanno per incastrarsi. Non è poi ovviamente detto che sarà questa la tabella di marcia che si verificherà effettivamente, dal momento che il giocatore sta spingendo per sbarcare nella capitale senza aspettare le visite di Emerson Royal. Sta di fatto che anche tra le società qualcosina ancora manca, per cui non è detto che Wesley arrivi entro il weekend, anche perché la trattativa è stata ed è complessa. La Roma continua a lavorare anche per Ghilardi del Verona e in questo senso Massara deve trovare l’intesa con l’Hellas che chiede 11-12 milioni di euro. Il giocatore – come vi abbiamo raccontato – vuole fortemente i giallorossi.

È saltata nel frattempo anche la cessione di Gollini alla Cremonese, rientrerà ma il portiere classe ’95 resta comunque in uscita. Per cui nei programmi della società ci sarà anche l’avvicendamento nel ruolo di secondo portiere. Oltre a un attaccante, una seconda punta con diversi gol nelle corde, per cui non sarà necessario in ogni caso cedere prima qualcuno. Arriverà qualcuno in quel ruolo, poi si faranno tutte le valutazioni del caso in uscita.