Inter, Juventus e Thuram: “75 milioni di euro” | ESCLUSIVO

Sono diverse le voci che circolano in questi giorni per quanto riguarda le vicende di calciomercato, alcune di queste riguardano i nerazzurri e i bianconeri

Acquisti, cessioni e colpi folli: il mercato è il mondo dei sogni dei tifosi di tutte le squadre, ma alcuni riescono a realizzarsi, altri no. Anche in questa sessione estiva, non mancano le indiscrezioni clamorose.

Partiamo, però, con il giornalista Paolo Paganini di ‘Rai Sport’, intervenuto sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.it durante ‘Ti Amo Calciomercato‘, da un’operazione ormai alle battute finali, quella che porterà Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray per 75 milioni di euro: “Dobbiamo dare merito a Pierpaolo Marino, grande esperto di mercato e dirigente, che ha acceso un faro su quello che poi effettivamente è successo. Probabilmente, dietro ai turchi potevano esserci altre squadre, soprattutto italiane, e De Laurentiis si è cautelato con questa clausola anti Serie A, oltre alle fidejussioni bancarie. Questo blocca eventuali blitz di società nostrane. La Juve si era mossa con Giuntoli, che ha un grande rapporto con l’entourage del nigeriano. Con l’arrivo del nuovo management, la cosa si è interrotta”.

Il discorso, poi, si sposta proprio sulla Juventus e i vari intrecci con il Manchester United: “Con gli inglesi i bianconeri non hanno parlato solo di Sancho, ma anche di Hojlund. La priorità resta Kolo Muani, ma se non si dovesse sbloccare guarderanno soprattutto all’Inghilterra. Il giocatore del Psg resta, però, il primo obiettivo, avendo il suo sì. L’esigenza della Juve è quella di fare cassa con le cessioni, poi se ci sarà l’opportunità di fare il salto di qualità con un giocatore, la proprietà potrebbe fare uno sforzo ulteriore. Ma la priorità è quella di incassare, Mbangula, Weah, Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono in uscita”.

Lookman-Inter, Thuram-Juventus: la doppia bomba di Paganini

Ma la trattativa che più sta animando gli ultimi giorni è quella che vuole l’Inter su Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell’Atalanta che potrebbe lasciare Bergamo. Ma c’è distanza tra domanda e offerta. “Per primo si era mosso il Napoli, che poi ha virato su Ndoye, ma ci sono degli ostacoli, perché il Bologna non vuole scendere dalla richiesta di 45 milioni di euro. Attenzione anche a cosa sta succedendo al Liverpool, visto che Chiesa non è stato convocato per la tournée ed è un profilo che il Napoli sta seguendo. Su Lookman è andata, così, prepotentemente l’Inter che ha l’accordo col giocatore. Chiaramente, deve alzare l’offerta per avvicinarsi ai 50 milioni che chiede l’Atalanta”

🎥 #Inter – Edoardo #Crnjar in sede: l’agenzia dell’agente cura gli interessi tra gli altri di #Leoni, obiettivo dei nerazzurri per la difesa 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/3d59OVisCP — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 21, 2025

Sul finale, però, Paganini sgancia la bomba su Marcus Thuram, accostato già in passato alla Juventus, come rivelato da Calciomercato.it. “Ausilio ha smentito la possibile partenza del francese, ma può essere di facciata. L’Inter ha portato l’attaccante a parametro zero, dovesse cederlo a 70/75 milioni farebbe una plusvalenza molto importante, per il bilancio e per le altre operazioni che ha in ballo. Per Thuram ci sono interessamenti importanti dalla Premier, ma anche la Juve deve fare un colpo in attacco. Quello che appare sicuro è che i nerazzurri hanno bisogno di risorse per chiudere l’inglese ed eventualmente anche Leoni del Parma“.