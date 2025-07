DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 18 luglio LIVE

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Dal Napoli, alla Juventus, passando per l’Inter e il Milan, fino alla Roma e tutte le altre squadre di Serie A: prosegue il valzer del calciomercato. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025-26.

L’Atalanta rimanda al mittente la prima offerta dell’Inter per Lookman: la ‘Dea’ valuta oltre 50 milioni l’attaccante nigeriano, che intanto si è infortunato nel ritiro bergamasco. Napoli scatenato: dopo Lang e Lucca visite oggi anche per Beukema. In uscita invece ormai a un passo l’accordo con il Galatasaray per la cessione di Osimhen. La Juve stringe per Sancho e intanto dalla Premier c’è l’interesse del Newcastle per Savona.

LIVE