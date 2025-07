Vlahovic flirta con l’Inter e blocca il colpo in attacco della Juventus | CM.IT

Il centravanti serbo rimane un esubero di lusso alla Continassa e frena le operazioni in entrata della dirigenza bianconera

Jonathan David non basta alla Juventus, che cerca un altro centravanti per completare il reparto d’attacco a disposizione di Igor Tudor in vista della prossima stagione.

La priorità in casa bianconera resta il ritorno di Kolo Muani, che negli ultimi sei mesi è stato determinante per la ‘Vecchia Signora’ con 10 reti messe a referto nelle varie competizioni. Il Dg Comolli non molla quindi la presa, anche se al momento non c’è l’accordo con il PSG che vuole cedere a titolo definitivo l’attaccante o inserire l’obbligo di riscatto nella trattativa.

Kolo Muani rischia così seriamente di non esserci il 24 luglio per il raduno della Juve alla Continassa, presentandosi regolarmente per il ritiro del Paris Saint-Germain il giorno prima. Il nazionale francese però resta un esubero di lusso sotto la Tour Eiffel e non è nei piani del tecnico Luis Enrique.

Calciomercato Juventus, l’ombra dell’Inter su Vlahovic: il serbo frena il ritorno di Kolo Muani

L’esubero di lusso a Torino resta invece Dusan Vlahovic, che blocca proprio il ritorno di Kolo Muani alla Juventus. Il serbo ha rifiutato finora le ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia: vuole continuare a giocare in un campionato top, senza rinunciare al super ingaggio da 12 milioni netti che percepirà nella prossima stagione.

Il Milan dell’estimatore Allegri potrebbe provare l’offensiva nell’ultima parte del mercato, mentre l’Inter aspetterà l’estate 2026 quando il serbo si libererà dal contratto con i bianconeri. Su Vlahovic c’è quindi l’ombra di Marotta e dei nerazzurri vice campioni d’Europa, che punterebbero così ad acquisire le prestazioni dell’ex Fiorentina a parametro zero tra dodici mesi. Come appreso da Calciomercato.it ci sono già stati dei contatti con la dirigenza interista, mentre l’entourage del numero nove ha chiesto la rescissione con buonuscita alla Juve: soluzione ad oggi non contemplata però dalla dirigenza della ‘Vecchia Signora’.

Il braccio di ferro con Vlahovic prosegue e frena il mercato in entrata dei bianconeri, specialmente per il ritorno sotto la Mole di Kolo Muani dopo l’intesa trovata con il Porto per la permanenza alla corte di Tudor di Francisco Conceicao.