Juventus senza speranze, il muro è altissimo: l’offerta monstre non basta

Tantissime le indiscrezioni di calciomercato che coinvolgono la società bianconera in vista della prossima stagione

Sono settimane decisamente impegnative per la nuova Juventus che, dopo il Mondiale per Club, tornerà a prepararsi in vista dell’annata 2025/2026 dal 24 luglio prossimo.

In entrata, come raccontato nella mattinata di ieri, è molto vicino il secondo acquisto del nuovo deus ex machina Damien Comolli, dopo l’ingaggio dell’attaccante canadese Jonathan David a parametro zero. Stiamo parlando di Francisco Conceicao per il quale la trattativa col Porto procede sui binari giusti. Affare totale da 27 milioni di euro circa, comprensivi di bonus e lusitani accontentati, vista la volontà di cedere il figlio d’arte a titolo definitivo.

I discorsi proseguono anche per Jadon Sancho del Manchester United, così come per i giocatori in uscita. Mentre la questione riguardante Dusan Vlahovic sarà il vero e proprio tormentone estivo, diverso il discorso Nico Gonzalez. L’esterno argentino non rientra nel progetto del club e, dopo una sola stagione, potrebbe lasciare Torino. Sulle sue tracce c’è l’Al Ahli e sarebbe pronta un’offerta da 30 milioni di euro per il cartellino.

Continua il dialogo anche con lo Sporting Clube de Portugal per Alberto Costa, approdato alla Juve lo scorso gennaio per 12.5 milioni di euro più 2.5 milioni di bonus. I portoghesi vorrebbero riportare a casa l’esterno destro e si sta discutendo di una possibile operazione da 17 milioni di euro totali. Anche su questo fronte sono attese novità a stretto giro di posta.

La super offerta non basta, la Juventus si deve (per ora) arrendere per Balerdi

Ma tra tutto questo bailamme di operazioni, ce n’è una che la Juventus faticherà a mettere segno e riguarda un difensore espressamente richiesto dall’allenatore Igor Tudor. Stiamo parlando di Leonardo Balerdi, argentino, con passaporto italiano, dell’Olympique Marsiglia.

Insieme al trainer croato proprio in Francia, il 26enne centrale era stato individuato dagli uomini mercato del club nostrano come il principale obiettivo per rinforzare il reparto, in attesa anche del recupero completo di Gleison Bremer. Sondaggi esplorativi e contatti diretti già portati avanti, ma la posizione dei marsigliesi non è mai cambiata.

Balerdi non si tocca, anche a fronte di una proposta che superi i 30 milioni di euro per il suo cartellino. Il calciatore, tra le altre cose, non ha mai spinto per andare via, dunque Roberto De Zerbi si tiene stretto il suo capitano. Il muro, dunque, sembra invalicabile, ma nel calciomercato le cose cambiano molto in fretta. Per ora, però, la situazione è questa, vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati.