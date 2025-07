Annunciato Vlahovic all’Inter: la rivelazione è arrivata in diretta | CM.IT

Nuovo appuntamento con CMIT Live, la trasmissione in onda ogni lunedì alle 14 sul canale YouTube di Calciomercato.it. Tutte le notizie di mercato e le anticipazioni. Le ultime sui bianconeri

La Juventus sta lavorando con Tudor sulla squadra del domani, ma prima di tutto dovrà risolvere alcune situazioni ancora aperte tra i calciatori attualmente in rosa.

Dalla grana Vlahovic alle vicende legare a Conceiçao e Kolo Muani. Di questo e tanto altro abbiamo parlato oggi a CMIT Live, in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, in compagnia del collega Giovanni Albanese che ha detto la sua anche sui prossimi innesti: “Con Sancho è tutto definito o quasi, manca solo il via libera, ma oggi non è una priorità della Juve. Io credo che la Juventus abbia sfruttato la questione Sancho per sbloccare Conceiçao, adesso può fare la stessa cosa per sbloccare l’affare”.

Ed ancora su un altro calciatore il cui destino resta incerto: “Nico Gonzalez vorrebbe rimanere alla Juve, ma ha compreso che non ci sono margini. L’Arabia Saudita secondo me è una buona possibilità”.

Calciomercato Juventus, da Vlahovic-Inter al futuro dell’attacco

Albanese ha quindi spostato il tiro concentrandosi su Dusan Vlahovic: “Con il Milan qualcosa c’è già stato, ma io credo ci sia l’altro club di Milano che sottotraccia sta lavorando su Vlahovic. Perché l’Inter l’ipotesi a parametro zero in ottica 2026 la prende in considerazione e non poco”.

Ed a proposito del serbo: “Il Milik della Juventus il prossimo anno potrebbe essere Vlahovic. A quel punto potrebbe essere un problema più per il giocatore che per la Juve”.

Al netto di Vlahovic andranno risolte anche le questioni relative al resto del reparto offensivo, a partire da Kolo Muani: “Proprio in questi giorni la Juve incontrerà il PSG proponendo la stessa operazione che si è fatta col Porto per Conceiçao l’estate scorsa. Un prestito oneroso alto, da 10 milioni circa, che possa fungere quasi da anticipo ad un riscatto nell’estate 2026″

Infine sulle altre operazioni: “Sancho, con qualche cessione, potrebbe arrivare anche dopo le conferme di Conceiçao e Kolo Muani. Oggi la Juve sta ragionando su un top in difesa, perché ha necessità di avere certezze già dall’inizio della stagione. Il Marsiglia ha respinto tutti i tentativi su Balerdi, secondo me alla fine si andrà al mercato delle occasioni”.