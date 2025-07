Arriva anche un centrocampista: subito 5 colpi per Comolli

Il nuovo direttore generale della Vecchia Signora si prepara a regalare quanto prima rinforzi a Igor Tudor per una stagione di alto livello, gli ultimi aggiornamenti

Inizia a prendere forma la nuova Juventus, quella che dovrà tornare, almeno nelle ambizioni della società e dei propri tifosi, a dare l’assalto ai vertici in Italia e non solo. E’ il momento di accelerare, per i bianconeri, per far trovare a Tudor, alla ripresa degli allenamenti tra qualche settimana una squadra il più possibile competitiva.

Con l’arrivo in società di François Modesto come direttore tecnico, Damien Comolli potrà concentrarsi ulteriormente sulle trattative di mercato. Moltissimi i fronti aperti, a 360 gradi, per il dirigente francese. Con la grana Vlahovic da risolvere in uscita e con altre cessioni su cui il club è al lavoro. Ma anche, come detto, con colpi in entrata che possano dare un volto nuovo alla squadra. Sono cinque gli affari che terranno banco nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Juventus, dalle conferme di Conceicao e Kolo Muani ai volti nuovi: lo sprint di Comolli

Innanzitutto, si cercherà di partire da due conferme importantissime. Francisco Conceicao e Kolo Muani hanno convinto e si vuole fare di tutto per trattenerli.

Si continua a trattare per il riscatto di Conceicao con il Porto, limando la cifra complessiva e cercando un accordo su una possibile rateizzazione dell’investimento. Sempre per l’attacco, parallelamente a Kolo Muani si lavora per il colpo Sancho. Per il francese, va trovata la quadra con il Psg, che continua a insistere per un prestito con obbligo di riscatto. Per l’inglese, trovata l’intesa di massima con lo United, manca quella per l’ingaggio dell’attaccante, che vuole comunque vestire la maglia bianconera.

Non è finita. In difesa piace sempre Balerdi del Marsiglia, anche se per il momento le richieste dei francesi rimangono superiori ai 30 milioni di euro. L’impressione è che su questo profilo si insisterà ulteriormente per accontentare Tudor. Situazione simile a centrocampo: per Andrè Trinidade del Wolverhampton servono 35 milioni di euro, affare realizzabile con la cessione a buon prezzo di Douglas Luiz.