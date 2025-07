Calciomercato, tutte le notizie di martedì 1 luglio

Sfogo amarissimo di Lautaro Martinez nel postpartita di Inter-Fluminense: “Ho visto cose che non mi sono piaciute, chi vuole andare via arrivederci. Qui bisogna voler restare”. Poco dopo il presidente Marotta ha confermato il destinatario di questo sfogo: “L’intervento di Lautaro è molto emozionante e significativo, lui è il capitano e vuole senso di appartenenza. Ma io l’ho sempre detto… Quando un giocatore dirà di voler andare via, la porta è spalancata. Non l’ha detto lui ma lo dico io, il discorso è riferito a Calhanoglu. Ma non dobbiamo buttare la croce su Calhanoglu, parleremo con lui. Per adesso non ci sono i presupposti per separare le nostre strade. Se ci saranno lo faremo senza problemi”. Ma dopo le parole di Lautaro, difficilissimo pensare a una permanenza del turco a Milano.