Da Vlahovic a Osimhen, Chiellini entra in tackle: “Illazioni che fanno ridere”

Le dichiarazioni del dirigente dei bianconeri, prima della sfida contro il Real Madrid, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

Prima del calcio d’inizio di Real Madrid-Juventus, ha parlato Giorgio Chiellini. Il focus dell’ex difensore bianconero è chiaramente sulla partita.

Il dirigente della Vecchia Signora così ha dribblato le domande relative al calciomercato. Le prime parole sono chiaramente sulla sfida di stasera, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: “La Juve ci arriva bene alla partita, ha fatto un buon girone – afferma subito Chiellini ai microfoni di DAZN -. L’ultima partita sicuramente c’è stato qualche giocatore che aveva bisogno di recupero, però questo torneo – si è visto in questi giorni – può regalare diverse sorprese diverse emozioni“. Ovviamente il riferimento è a quanto accaduto nelle ultime due partite, con il Fluminense che ha battuto l’Inter e l’Al Hilal il Manchester City.

“Penso quindi che riusciremo a fare la nostra partita – prosegue Giorgio Chiellini -, ovviamente giochiamo contro il Real Madrid che ha una qualità incredibile in tutti i reparti ed è capace di farti male in ogni momenti. Ma credo che la Juventus debba uscire fortificata e con più fiducia dopo questa partita. Poi c’è tanta voglia di andare avanti, c’è tanta voglia di vincere, ma per questo parlerà il campo”.

Calciomercato Juventus, da Chiellini a Osimhen: parla Giorgio Chiellini

Parlando di calciomercato, dal futuro di Vlahovic al possibile colpo Victor Osimhen, Chiellini dribbla tutto:

“Dusan sta bene – prosegue il dirigente della Juventus -, ha fatto un grande gol contro il Manchester, ma siamo tutti concentrati sul presente. Noi non pensiamo oltre, Vlahovic sarà sicuramente della partita anche se partirà dalla panchina“.

Per quanto riguarda Osimhen, invece, Chiellini si è così espresso: “Dovete vendere notizie e riempire pagine – sorride l’ex difensore -. Sentiamo tante illazioni che ci fanno ridere, noi pensiamo a lavorare e alla partita di stasera”.