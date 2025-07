Intreccio con Gyokeres: perché la Juve è spettatrice interessata | ESCLUSIVO

I bianconeri sono sempre a caccia di una prima punta: le ultime di Calciomercato.it

Vediamo come, o meglio dire quando si risolverà la ‘grana’ Vlahovic, intanto prosegue la caccia della Juventus al grande bomber. Nelle scorse ore ‘Sky Sport’ ha rilanciato la pista Osimhen, parlando di nuovi contatti col suo entourage nello scorso weekend. L’operazione non è impossibile, ma certo complicata se non altro perché il nigeriano è ancora di proprietà del Napoli.

Come rivelato in anteprima da Calciomercato.it, il ‘sogno’ dei bianconeri è Gyokeres. Il problema è che lo svedese punta dritto alla Premier, con l’Arsenal in cima alle sue preferenze. Non di meno conto il fatto che lo Sporting CP voglia una cifra più vicina possibile alla clausola da 100 milioni.

Gyokeres all’Arsenal, però, potrebbe comunque riaccendere vecchie piste per Comolli e soci. Una in particolare, quella che conduce a Benjamin Sesko. Ventidue anni compiuti lo scorso maggio, anche lo sloveno è un obiettivo concreto dei ‘Gunners’: se la gioca proprio con Gyokeres per la casella di centravanti, che Arteta vuole a tutti i costi riempire in questa finestra estiva.

Aggiornamento #Gyokeres–#Juventus: ⚪️⚫️ disposti ad accontentare lo #Sporting (ma prima dovrà uscire qualcuno), l’#Arsenal offre meno, forte della stretta di mano col giocatore. Lo stesso preferisce sempre la #Premier, ma non scarta la #SerieA a priori. Situazione in evoluzione https://t.co/h1DYewW19e — Alessio Lento (@alessio_lento) June 18, 2025

Una prima punta per la Juve: Sesko resta nel mirino

Sesko ha un contratto fino al 2029 con una clausola intorno agli 80 milioni, ma il Lipsia potrebbe accettare un’offerta inferiore se il classe 2003, autore di 21 gol nella stagione che si è da poco conclusa, dovesse esprimere il desiderio di andar via. Ciò perché i rapporti tra lui e il club tedesco, come quelli tra il suo agente e la stessa società della ‘Red Bull’, sono eccellenti.

Sesko piace da tempo alla Juve. Come raccolto da Calciomercato.it, nonostante i cambi dirigenziali il nome del bomber di Radece ancora oggi è sulla lista dei bianconeri. Giovanissimo, con ampi margini di miglioramento e già un’ottima esperienza a livello internazionale: Sesko potrebbe essere il profilo giusto per l’attacco di Tudor, senza contare che a livello di ingaggio costerebbe molto meno rispetto a Osimhen e Gyokeres nonché ad altri centravanti europei.