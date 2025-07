Roma, Abraham al Besiktas: i dettagli sulle cifre e la plusvalenza

Ecco quanto incasserà il club giallorosso dalla cessione dell’attaccante, inglese reduce dall’esperienza al Milan

La Roma ha provato lo sprint nell’ultima giornata disponibile per recuperare circa 15 milioni di plusvalenze in modo da provare a evitare una multa.

Oltre ad alcuni giovani, ieri è stato importante soprattutto per la cessione di Tammy Abraham al Besiktas. Il centravanti inglese è tornato dal prestito al Milan formalmente in queste ore, non è rientrato nei piani del club giallorosso ed è stato in questo senso importante per il bilancio.

Roma, addio Abraham: ecco quanto incassa il club giallorosso

Alla fine Abraham è partito con un’operazione articolata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 13 milioni più 2 di bonus.

Per considerare una plusvalenza il calcolo si effettua sulla base fissa della cifra, ma per come è stata strutturata questa cessione – come vi abbiamo già spiegato nella giornata di ieri sul nostro canale YouTube e su Calciomercato.it – la Roma può considerare già la cifra del riscatto che si attiverà a condizioni ‘scontate’. Ovvero la prima presenza di Abraham col Besiktas o il primo punto conquistato dal club di Istanbul in campionato. Da qui la possibilità di iscrivere 15 milioni e con loro una plusvalenza di circa 3,3 milioni in quanto il valore residuo del cartellino dell’inglese è di 11,73 milioni di euro. Per quanto riguarda i bonus, invece, saranno legati ai risultati del Besiktas.