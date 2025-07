Inter sorpassata, il Napoli accelera e soffia tre giocatori

Destini incrociati, trattative che si intrecciano, ma alla fine i Campioni d’Italia riescono ad anticipare l’Inter

Napoli e Inter vanno a due differenti velocità sul mercato dopo la chiusura del campionato. Le due principali pretendenti al titolo della scorsa stagione e di quella appena iniziata hanno o avevano obiettivi simili, ma i presupposti sembrano essere totalmente diversi.

Manna e Ausilio hanno sondato medesime piste, a partire dal difensore Sam Beukema. Ma il Napoli ha anticipato nettamente la concorrenza, strappando verbalmente un’intesa con il calciatore. Manca quella con il Bologna, che non lo cede facilmente e alza il muro del costo del cartellino a 35 milioni di euro.

Sempre di proprietà rossoblù, Dan Ndoye è stato inseguito a lungo dall’Inter. Il Napoli ha iniziato a farsi avanti con una certa insistenza già lo scorso gennaio, fino a mantenere vivi i contatti in questa sessione di mercato. Anche qui manca l’accordo con il Bologna per la cessione di Ndoye, ma con il calciatore c’è intesa. Il suo acquisto permetterebbe di spostare Neres sulla corsia di Politano. A sinistra, invece, potrebbero esserci Noa Lang e Ndoye.

Napoli, non solo De Bruyne: così anticipa l’Inter

Non bisogna dimenticare che il Napoli ha dato una sterzata importante a questo mercato con l’acquisto a parametro zero di De Bruyne. Il calciatore belga è tra i migliori trequartisti in circolazione, all’apice della carriera e con ancora tanto da dare. Non ha più una carta d’identità giovane, ma di certo è un acquisto importante che richiederà uno spazio da titolare nella nuova formazione di Conte.

Tornando ai duelli tra azzurri e nerazzurri, c’è un altro affare che sembra ben indirizzato ed è quello di Lucca. Anch’egli, seguito da Marotta e Ausilio, ma la meglio potrebbe avercela il Napoli grazie al buon rapporto tra Pozzo e De Laurentiis e la stima di Conte nei confronti del centravanti. Servirà uno sforzo del Napoli per coprire la differenza che manca tra proposta e richiesta dell’Udinese.

L’Inter non è stata a guardare finora, ma è stata costretta ad intervenire sul mercato per il Mondiale per club, andando a coprire un paio di buchi con acquisti mirati per il futuro. Sucic in primis, ma anche Luis Henrique. E poi c’è Bonny, attaccante che inizialmente è stato accostato anche al Napoli, poi si è scelto di virare su profili differenti. Oltre 60 milioni spesi per tre giocatori che devono ancora dimostrare tutto. Il Napoli, invece, sembra andare su una buona fetta di giocatori già collaudati, per poi riempire altre caselle con giovani e potenziali profili.

Occhio al futuro di Frattesi, fortemente associato al mondo azzurro, ma pronto a restare all’Inter e firmare un rinnovo. Vedremo se quest’estate porterà cambiamenti sulla sua tabella di marcia, dopo l’addio di Inzaghi che ha alzato le sue percentuali di permanenza.