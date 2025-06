30 milioni e scambio: l’affare Leao ribalta la Juventus

Svolta improvvisa per i rossoneri, il numero 10 può dire addio: operazione proposta al club, riflessioni in corso

Tra le squadre più attive della prima fase del calciomercato, in Italia, c’è sicuramente il Milan, e la cosa non deve sorprendere. I rossoneri si preparano a tanti cambiamenti, dopo la stagione appena trascorsa, decisamente al di sotto delle aspettative. I cambiamenti, però, potrebbero anche essere superiori alle aspettative.

In entrata, bloccato Modric, il Milan si prepara all’affondo decisivo per Xhaka. Un secondo colpo, in mezzo al campo, che porterebbe qualità ed esperienza e in qualche modo andrebbe a lenire la partenza di Reijnders. Ma sappiamo che l’olandese non sarà l’unico big a lasciare Milanello. Theo Hernandez andrà all’Al Hilal, e non è finita qui. C’è anche la situazione di Leao da considerare.

Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, per Leao il Milan accetterà soltanto offerte indecenti. Informazione fatta arrivare agli estimatori del portoghese, che stanno riflettendo sul da farsi. Il Bayern Monaco si è tirato indietro dalla corsa a Leao, ritenuto troppo costoso. Ma c’è chi non intende ancora arrendersi e può effettuare un nuovo tentativo.

Milan, il Barcellona ci riprova per Leao: Araujo sul piatto

Attenzione al nuovo assalto del Barcellona, che da lungo tempo ha messo il numero 10 rossonero nel mirino. Anche per i blaugrana, però, i costi dell’operazione sono elevati e per questo il formato della proposta al Diavolo può cambiare.

Sul piatto ci sarebbero il cartellino di Ronald Araujo e 30 milioni di euro. Questo è quanto viene riportato dalla testata catalana ‘El Nacional’, che spiega come il profilo dell’uruguaiano sarebbe gradito al Milan e l’idea in sé non verrebbe scartata. Il difensore piace come tipologia di calciatore ad Allegri, per dare solidità e ‘garra’ alla retroguardia. L’affare rappresenterebbe una beffa per la Juventus, che aveva seguito Araujo a lungo. Si attende a questo punto che i dialoghi tra i due club partano effettivamente, per capire la fattibilità dell’operazione.