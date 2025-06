Addio Milan, Theo Hernandez da Simone Inzaghi: tutti i dettagli del trasferimento all’Al Hilal

Il terzino pronto a salutare il Diavolo, arriva la svolta che lo porta in Arabia: confermate le indiscrezioni delle ultime ore

E’ finita l’avventura al Milan di Theo Hernandez. Il francese, dopo l’apertura nella giornata di ieri, ha deciso di accettare la proposta dell’Al Hilal, che ha messo sul piatto una offerta superiore ai 18 milioni di euro netti a stagione, presentata nelle settimane scorse.

Un sì, dunque, più ricco, un sì da 20 milioni, per il mancino, che è stato messo alla porta dal Milan. Il Diavolo ha spinto Hernandez a fare le valigie, facendogli capire che sarebbe stato ai margini della squadra già in estate. La volontà di restare non è dunque bastata e il desiderio della squadra di Simone Inzaghi di chiudere ha fatto la differenza.

Il Milan saluta Theo Hernandez, affare in chiusura

Le parti chiamate in causa – come raccolto da Calciomercato.it – confermano che l’affare è in dirittura d’arrivo, con il Diavolo pronto ad incassare una cifra tra i 25 e i 30 milioni, qualcosa meno, dunque, rispetto a quanto concordato in passato.

La mancanza di alternative, dopo il dietrofront dell’Atletico Madrid, e la necessità di alzare l’offerta al giocatore hanno spinto l’Al Hilal ad adottare tale strategia. Salvo ripensamenti, che avrebbero del clamoroso, dunque, Theo Hernandez diventerà presto un nuovo giocatore del club arabo.