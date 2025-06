DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 23 giugno LIVE

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio

Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it.

L’Al Hilal torna sotto per Theo Hernandez: discussioni riaperte con il Milan, con il terzino francese che adesso non chiude al trasferimento in Arabia Saudita. Il club rossonero intanto non molla Vlahovic, con il centravanti serbo sempre in uscita dalla Juventus. La ‘Vecchia Signora’ per sostituirlo non perde di vista Jonathan David per l’attacco di Tudor.

LIVE

08:21 CM.IT | Sampdoria, nuovo tentativo per De Rossi La Sampdoria dopo la permanenza in Serie B farà un nuovo tentativo per Daniele De Rossi per la panchina.

08:03 CM.IT | Juventus, le ultime sul futuro di Conceicao La Juventus spinge per la conferma di Conceicao, ma la musica non è cambiata nella trattativa con il Porto: la strategia della dirigenza bianconera.