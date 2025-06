Theo Hernandez ha detto addio, il Milan prende subito il sostituto

Le ultime sul futuro del terzino sinistro che dovrà prendere il posto del giocatore francese, destinato a trasferirsi in Arabia Saudita

Theo Hernandez si appresta a lasciare il Milan. Il francese ha detto sì all’Al Hilal, a venti milioni di euro netti a stagione, e permetterà al club rossonero di guadagnare una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Soldi questi che chiaramente verranno investiti sul mercato per l’acquisto di un nuovo terzino sinistro.

Non è un segreto che il nome in cima alla lista è quello di Oleksandr Zinchenko. L’ucraino è in uscita dall’Arsenal e Igli Tare ha avuto diversi contatti con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione. Presto si approfondirà il discorso per provare a chiudere l’affare, anche se va risolto il nodo stipendio, non certo basso.

Il Milan, però, sta prendendo in considerazione altri profili. Maxim De Cuyper, ad esempio, non è mai sparito dalla lista della spesa, anche se c’è la consapevolezza che il Club Brugge sia una bottega davvero cara. Piacciono poi anche gli italiani Destiny Udogie e Andrea Cambiaso, ma Tottenham e Juventus valutano i loro calciatori di più di quanto il Milan incasserà dalla cessione di Theo Hernandez.

Milan, tante idee per la fascia: il punto della situazione

Riuscire a mettere le mani su un terzino mancino di alto livello, che non faccia rimpiangere il francese, non sarà per nulla facile per il Milan.

Theo Hernandez d’altronde è considerato da anni uno dei migliori interpreti del mondo e fino allo scorso anno il suo valore era almeno del doppio. Il Milan, dunque, dovrà davvero essere bravo a scegliere il calciatore giusto. Attenzione così alle possibili sorprese: chissà che il Diavolo non decida di pescare in Inghilterra, magari attraverso uno scambio.

Possono diventare idee di mercato così Robinson del Fulham o Ian Maatsen dell’Aston Villa o Tyruck Mitchell del Crystal Palace. In Serie A, infine, un giocatore che ha fatto tanto bene la scorsa stagione è Aaron Martin, che ha messo a segno ben otto assist con il Genoa. Oltre ai nomi già nomi e sul taccuino di Igli Tare, ecco, dunque, alcune idee che potrebbero fare a caso del Diavolo. Ma il grande colpo sarebbe Jorrel Hato, pronto a spiccare il volo dopo l’ottima stagione con la maglia dell’Ajax.