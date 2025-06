Triplo blitz a Casa Milan: Tare decide il futuro di Camarda, incontro per Hernandez | CM.IT

Le ultime sul futuro del giovane attaccante pronto a lasciare i rossoneri in questa estate: il punto della situazione

E’ stata una giornata intensa a Casa Milan. Igli Tare sta lavorando intensamente per il calciomercato rossonero. Ad oggi, di fatto, si registra solo la cessione di Tijjani Reijnders, già titolare quest’oggi al Mondiale per Club, con la maglia del Manchester City.

In entrata, invece, è stato bloccato Luka Modric, che sarà rossonero una volta che sarà terminata l’avventura negli Stati Uniti con il Real Madrid, ma il Milan ha voglia di regalarsi altri due centrocampisti: Xhaka è il primo nome, poi attenzione al profilo di Guerra, avanti rispetto a Jashari, per una questione di costi.

Oggi a Casa Milan, però, si è parlato soprattutto di cessioni. In via Aldo Rossi si è parlato del futuro di Yunus Musah. Come raccontato, la trattativa tra il Diavolo e il Napoli sta vivendo una fase di stallo e rischia seriamente di saltare. I rossoneri sono pronti a guardarsi attorno, con gli azzurri che non hanno più fretta vista la possibilità di rinnovare il contratto di Anguissa.

Oltre all’intermediario per la trattativa legata all’americano, però, Igli Tare ha incontrato chi sta lavorando al trasferimento di Theo Hernandez in Arabia Saudita. L’offerta dell’Al Hilal è ancora sul tavolo e ci sarà ancora in estate. Il francese, però, non ha aperto al trasferimento.

Calciomercato Milan, Camarda verso il prestito: il punto della situazione

Come è accaduto spesso negli ultimi giorni a Casa Milan è arrivato anche Beppe Riso e il piatto principale stavolta è stato Francesco Camarda.

Ormai da tempo, si è deciso che la scelta migliore per tutti è vedere il centravanti lontano dal Milan: l’attaccante ha bisogno di giocare e proprio per questo si stanno prendendo in considerazione diverse possibili destinazioni. Si è fatto avanti il Monza, che vuole prendere Camarda dopo Zeroli, ma attenzione alle ipotesi Spezia e Carrarese, tutte pronte ad accogliere il centravanti con la formula del prestito.

Ci sta pensando anche il Lecce in Serie A, ma servirà capire chi gli darà più possibilità di giocare. E’ questa l’unica cosa che conta per davvero. Prima di andare Camarda firmerà il rinnovo del contratto fino al 2028, per certificare quanto il Milan creda in lui.