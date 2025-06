Caos Theo Hernandez, Allegri a gamba tesa: non era mai successo prima

Il futuro del terzino francese è ancora tutto da scrivere: il punto della situazione a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. Il Milan tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Carnago i primi di luglio. Massimiliano Allegri non sta nella pelle: la voglia di rimettersi in gioco è davvero tanta.

Vuole rendere nuovamente grande il Milan dopo un’annata disastrosa, chiusa all’ottavo posto in classifica. Di forze nuove, al momento, però non se ne vedono anche perché il calciomercato in uscita ha subito dei rallentamenti e qualcosa inevitabilmente è destinata a cambiare.

Igli Tare avrebbe voluto archiviare in breve tempo i casi critici legati a Mike Maignan e Theo Hernandez ma così non è stato. Il portiere è stato ad un passo dall’addio, ma il Chelsea non ha messo sul piatto la proposta giusta e oggi c’è il rossonero nel suo futuro. Ma serve fare chiarezza, così il Ds e Allegri sono intenzionati a ricucire lo strappo per riuscire a rinnovare il suo contratto. Serve un lavoro di diplomazia importante, ma il tecnico vuole provarci per puntare su Maignan tra i pali.

Milan, futuro Theo Hernandez: il punto della situazione

E Theo Hernandez? La situazione legata al terzino resta più ingarbugliata. E’ stato messo alla porta, ma l’Atletico Madrid non ha soddisfatto minimamente il Diavolo e l’Al Hilal non convince il giocatore. Così anche per l’ex Real è tutto bloccato.

Gli arabi, però, non hanno ancora smesso di credere all’acquisto di Hernandez. La proposta da oltre 18 milioni di euro netti a stagione è sul tavolo, così come i 30/35 milioni per il Milan. In casa rossonera, però, si sta pensando seriamente ad un’operazione stile Maignan.

Ricucire lo strappo è un passo che può far bene a tutti se Theo Hernandez non dovesse trovare una sistemazione altrove. Vivere da separati in casa non gioverebbe, d’altronde, a nessuno. Così la palla passerà a Igli Tare, ma soprattutto a Massimiliano Allegri, intenzionato a vederci chiaro.

Avrà un confronto con il calciatore per capire quanto possa tornare utile alla causa. Bisognerà remare tutti verso la stessa direzione e i primi giorni del raduno potranno servire a far chiarezza. Certo che vedere un Theo Hernandez tirato a lucido sarebbe un bel biglietto da visita, anche perché in passato non sempre lo ha fatto.

Allegri è pronto ad entrare in ogni trattativa a gamba tesa, come non ha fatto alcun allenatore in questi ultimi anni. Il livornese è coinvolto come non mai e sarà decisivo anche per il futuro di Theo Hernandez, ma non solo