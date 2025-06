DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 16 giugno LIVE

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma, Nazionale e molto altro su rumours e acquisti

Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima finestra di trasferimenti, che si è chiusa il 10 giugno. Ma naturalmente, siamo solo all’inizio.

Su Calciomercato.it, vi terremo aggiornati come sempre minuto per minuto con tutte le ultime novità in Serie A e nel calcio internazionale. Il Milan spinge per Xhaka a centrocampo dopo aver chiuso il colpo Modric, mentre il pressing del Galatasaray non fa dormire sonni tranquilli all’Inter sul fronte Calhanoglu. Obiettivo Ederson per il centrocampo della Juve, con il brasiliano che piace anche ai nerazzurri di Chivu.

LIVE