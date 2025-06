Napoli, Conte senza freni: altro colpaccio in Premier League

I campioni d’Italia potrebbero siglare un’altra grande operazione di mercato, svolta per un rinforzo di altissimo livello

Rispetto a due anni fa, è tutto molto diverso. Il Napoli campione d’Italia ha tutta l’intenzione di difendere con le unghie e con i denti lo scudetto e in tal senso vuole operare ad altissimo livello sul mercato, accontentando le richieste di Antonio Conte. E’ una sessione di trasferimenti iniziata già con il botto, per i partenopei, che hanno portato a casa il grande colpo De Bruyne. E non intendono certo fermarsi qui, come stiamo raccontando su Calciomercato.it.

Da Beukema a Lucca e Darwin Nunez, è un Napoli che vuole realizzare un mercato grandi firme. E che ancora una volta in Inghilterra potrebbe realizzare un’operazione super. Secondo quanto viene riportato da ‘Sky Sport’, infatti, ci sarebbero contatti in corso per l’affare Jadon Sancho. L’attaccante è tornato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, ma i ‘Red Devils’ gli stanno cercando una nuova sistemazione.

Operazione non semplice per i costi elevati in particolar modo per l’ingaggio del giocatore, ma le parti sono al lavoro per definire i tratti economici dell’affare. Aperture arrivano anche da Darwin Nunez, dunque è un Napoli che potremmo ritrovare decisamente più forte di quello di quest’anno e pronto a essere protagonista in Italia e anche in Europa.