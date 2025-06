Juventus, la rivoluzione continua: dimissioni ufficiali

Prosegue la rivoluzione in casa Juventus: c’è il comunicato ufficiale dopo le dimissioni. Tutti gli aggiornamenti

In attesa dell’esordio al Mondiale per Club, sono giorni piuttosto movimentati anche in casa Juventus per quanto riguarda il calciomercato. Il club bianconero ha già salutato diversi membri della vecchia dirigenza ed è ora chiamato a scegliere anche il nuovo direttore sportivo.

“Vorrei assumere un direttore sportivo che si occuperà dei trasferimenti e della gestione e sarà coinvolto nel calciomercato – ha annunciato il nuovo dg Comolli – con un occhio al settore giovanile e riporterà a me. Avremo un direttore tecnico che riporterà a me. Sono due ruoli e ne abbiamo già discusso per formare la struttura migliore. Ho in mente la persona giusta, è un processo ma non vogliamo essere affrettati. Decisa la struttura decideremo anche le persone”. Nel frattempo, insieme a Cristiano Giuntoli ha già detto addio Francesco Calvo.

Da oggi, infatti, sono diventate effettive le dimissioni del dirigente che è passato all’Aston Villa: “A partire dalla giornata di oggi diventano effettive le dimissioni di Francesco Calvo da Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus”. C’è il comunicato ufficiale della Juve.

Juventus, addio a Calvo: l’annuncio ufficiale del club bianconero “Si conclude dunque dopo tre anni la sua seconda esperienza in bianconero: la prima aveva visto Francesco protagonista con il Club dal 2011 al 2015”, si legge nella nota del club bianconero. Calvo ha deciso di lasciare la Juventus per intraprendere una nuova avventura in Premier League.