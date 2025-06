Offerta irrinunciabile alla Juventus: la riposta ad Allegri per Cambiaso | CM.IT

Il jolly della Juve, oltre alle big di Premier League, fa gola al nuovo Milan guidato dall’ex tecnico bianconero. Le ultime sul futuro alla Continassa del nazionale italiano

Andrea Cambiaso resta al centro dei rumors di mercato, con il jolly bianconero che continua ad avere diverse pretendenti tra Italia ed estero.

L’ultimo in ordine di tempo è il Milan, con l’estimatore Massimiliano Allegri che lo rivorrebbe alle proprie dipendenze anche in rossonero dopo averlo avuto per una stagione in squadra alla Continassa. Il ‘Diavolo’ è a caccia di un sostituto del partente Theo Hernandez e Cambiaso è in cima alla lista dei desideri del nuovo tecnico milanista.

La Juve però fa muro, anche perché non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente per la corsa scudetto o comunque per il vertice della classifica nel prossimo campionato di Serie A.

Calciomercato Juventus, Cambiaso centrale con Tudor: Comolli pensa al rinnovo

Di recente ci sono stati dei contatti tra Milan e Juventus anche per Vlahovic, con i bianconeri in cerca di una sistemazione per il serbo che come Cambiaso piace molto a Max Allegri.

Se per l’ex Fiorentina la porta non è chiusa (anche se lo scoglio rimane l’ingaggio), diverso è invece lo scenario per il jolly della Nazionale azzurra. Come dicevamo la ‘Vecchia Signora’ non vuole cederlo a una competitor, oltre alla volontà della nuova dirigenza di puntare sul giocatore dopo la conferma di Tudor in panchina. Cambiaso rimane una pedina centrale dello scacchiere bianconero e il neo Dg Comolli se ne priverebbe solo per un’offerta irrinunciabile come raccolto da Calciomercato.it.

Per strappare l’ex Genoa alla Juve servirebbero circa 50 milioni di euro, con il classe 2001 che a gennaio è stato a lungo corteggiato dal Manchester City di Pep Guardiola e continua comunque ad avere estimatori in Premier League. La ‘Vecchia Signora’ quindi fa muro e pensa inoltre al rinnovo fino al 2030 – con adeguamento dell’ingaggio – per Cambiaso.