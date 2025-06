Juventus, due di picche al Milan e Allegri: “Non ho mai chiesto di andare via”

Un big bianconero risponde ai rumors di mercato: si allontana l’ipotesi rossonera dell’estimatore Max Allegri

La Juventus si appresta ad affrontare il Mondiale per Club negli Stati Uniti, ma intanto si susseguono i rumors di mercato in entrata e uscita per la ‘Vecchia Signora’.

Tra i nomi al centro delle cronache resta Andrea Cambiaso, già vicino all’addio ai bianconeri nell’ultima sessione invernale dopo il corteggiamento del Manchester City. Sul nazionale azzurro restano le big di Premier e Liga, oltre al Milan dell’estimatore Allegri.

La Juve però è intenzionata a puntare sul giocatore e pensa a anche al rinnovo di contratto. Solo un’offerta da capogiro potrebbe far cambiare idea alla dirigenza della Continassa: “City e Milan? Io non ho ricevuto chiamate, magari i miei agenti sì. Di sicuro nella vita c’è solo la morte, però lo sono felice qua“, le parole di Cambiaso alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Il jolly bianconero aggiunge sul suo futuro: “Con Tudor non ho parlato, ma so che la società e il mister stravedono per me. Sento la fiducia di tutti, sto bene a Torino e non ho mai chiesto di andare via. Se Guardiola mi ha più chiamato? No”.

Cambiaso giura fedeltà ed esalta Tudor: “Meritava la conferma alla Juve”

Cambiaso prosegue parlando del suo percorso alla Juve e dell’ultima stagione: “Dal punto di vista personale mentale ho fatto grandi progressi. È una stagione difficile anche per me, la seconda parte non è andata come avrei voluto, ma ora mi sono messo tutto alle spalle. Ho avuto problemi fisici che mi hanno condizionato pesantemente ma nulla di più: ho 25 anni e gioco nella Juventus, altri problemi non ne ho”.

Cambiaso promuove il lavoro di Tudor e spende belle parole per il tecnico croato: “La squadra ha tifato per la sua conferma. Il mister ha centrato l’obiettivo della Champions e meritava di restare in panchina. Con noi si è presentato molto bene, aiutandoci in un momento delicato in cui non c’era tempo per sperimentare. Dovevamo solo centrare l’obiettivo, perciò ha lavorato tanto sull’aspetto mentale ed è stato molto bravo. Adesso sarà diverso: faremo la preparazione con lui e si potrà lavorare di più tatticamente. Siamo tutti molto contenti di andare avanti con lui”, conclude Cambiaso.