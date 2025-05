Nuovo ribaltone in Serie A: allertato l’entourage di Mancini

L’ex CT azzurro vuole tornare ad allenare dopo la fallimentare avventura alla guida dell’Arabia Saudita. Le ultime sul suo futuro

Il nome di Roberto Mancini entra nel valzer delle panchine che sta tenendo banco in Serie A. Un valzer avvincente, con sorprese dietro l’angolo. C’è grande attesa per la decisione finale di Antonio Conte, al momento è più probabile la permanenza al Napoli che l’addio. Quindi chi allenerà la Juventus? Non impossibile la conferma di Tudor, ma occhio allo stesso ‘Mancio’ che ha eccellenti rapporti con Chiellini – è stato capitano della ‘sua’ Nazionale – ed è apprezzato da Giuntoli.

Mancini è stato accostato/proposto al Milan per il dopo Conceicao, ma i rossoneri hanno ormai chiuso per Massimiliano Allegri. L’ex CT azzurro rimane un profilo molto appetibile pure all’estero, ma nelle ultime ore c’è chi ha avanzato la possibilità di un ritorno proprio in Serie A. Nello specifico dove ha già allenato e vinto molto, ovvero all’Inter.

‘TeleLombardia’ ha inserito il nome di Mancini tra i papabili al post Inzaghi, che sta valutando concretamente la ricchissima proposta dei sauditi dell’Al-Hilal. Allegri e Italiano (che ha rinnovato col Bologna) a parte, l’emittente ha affiancato allo jesino i profili di Thiago Motta, un altro grande ex nerazzurro, e Cesc Fabregas. Quest’ultimo è il candidato più autorevole all’eventuale successione di Inzaghi: piace molto ad Ausilio, che però dovrebbe buttare giù il muro del Como.

Inter, chi al posto di Inzaghi: spunta Mancini

Propostosi alla Roma, che sta chiudendo per Gasperini, Mancini ha già guidato l’Inter due volte. Ma è nella sua prima esperienza che ha portato a casa dei trofei, sette in tutto:

3 Scudetti;

2 Coppe Italia;

2 Supercoppe italiane.

Per l’insider ‘Enganche’, la candidatura di Mancini alla panchina nerazzurra è molto credibile.

Oltre a Massimiliano #Allegri l’#Inter si sta cautelando: allertati gli entourage di Roberto #Mancini e Cesc #Fabregas, con lo spagnolo preferito rispetto all’italiano. Questo perché il #Milan sta spingendo per Max visto che l’obbiettivo numero 1, Vincenzo #Italiano, rinnoverà. https://t.co/QEgAiNkYHR — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) May 28, 2025

Oltre che quello di Fabregas, l’Inter avrebbe già “allertato l’entourage di Roberto Mancini”. Se Inzaghi andasse davvero in Arabia…