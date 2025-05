Roma, confermato l’incontro con Gasperini: tutti i dettagli | ESCLUSIVO

Anticipato ieri da Calciomercato.it il summit tra il tecnico di Grugliasco, i Friedkin, Ghisolfi e Claudio Ranieri

Gasperini alla Roma, ci siamo. Confermato l’incontro anticipato ieri da Calciomercato.it. Come raccolto, Ranieri e Ghisolfi sono partiti stamattina per Milano: tappa a Firenze per l’incontro coi Friedkin e il tecnico che ha già detto addio all’Atalanta.

All’inizio Gasperini aveva manifestato delle perplessità sul progetto giallorosso, poi il pressing asfissiante di Ranieri e la voglia di provare una nuova esperienza lontano da Bergamo, hanno convinto l’allenatore di Grugliasco a dire sì alla Roma.

Pronto un contratto da 5-6 milioni di euro a stagione per le prossime tre stagioni, nonché ampie garanzie sul mercato.

L’arrivo di Gasperini alla Roma mette a rischio la permanenza di Paulo Dybala. In passato l’ex Juve aveva esternato dei dubbi – legati all’età e alle sue condizioni fisiche – sull’impiego dell’argentino. Dubbi che nutre anche la stessa società.