Gasp-Roma, i dettagli dell’accordo e le ultime sul nodo Dybala | CM.IT

L’allenatore piemontese sempre più vicino a sposare il progetto giallorosso: la società ha messo sul piatto un’offerta importante

La Roma vuole chiudere l’accordo con Gasperini. Dopo il no del Como per Fabregas, i giallorossi hanno riaperto i dialoghi con l’allenatore piemontese, considerato da sempre una delle prime scelte di Ranieri.

L’ormai ex tecnico della Roma ha infatti un ottimo rapporto con l’allenatore di Grugliasco, che in una fase iniziale, aveva esternato delle perplessità sul progetto dei giallorossi. Il pressing di Ranieri e la voglia di iniziare una nuova avventura lontano da Bergamo hanno però cambiato lo scenario, avvicinando in queste ore di molto le parti. Sul piatto un contratto da 5-6 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni e ampie garanzie sul mercato.

C’è quindi grande attenzione alle richieste dell’allenatore, ormai sempre più prossimo a lasciare l’Atalanta dopo un’esperienza di nove stagioni e storici traguardi. Lo stesso tecnico, anche in passato, aveva esternato dei dubbi sull’impiego di Dybala, per motivi legati all’età e alla condizione fisica dell’argentino, che ha saltato l’ultima parte di stagione per infortunio. E i dubbi a riguardo sono condivisi anche dalla società…