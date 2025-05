Conte via dall’Italia? Trattativa già avviata

Nel pieno dei colloqui per la sua eventuale permanenza al Napoli, una notizia irrompe dall’Arabia Saudita che sta già provando a prendere Inzaghi

Antonio Conte è il protagonista principale del valzer degli allenatori che si è aperto, o comunque lo farà a breve. Perché comunicati ufficiali ancora non ce ne sono, per cui nulla si è sbloccato. Possiamo dire che è partita la musica, ma non si è ancora iniziato a ballare. Il primo ad alzarsi per aprire le danze dovrebbe essere appunto Conte, il cui destino condizionerà parecchio quello di tutte le altre panchine.

Se andrà via dal Napoli, al suo posto può arrivare Allegri con il mister salentino in bianconero. A rimanere a bocca asciutta sarebbe il Milan, che però si sta muovendo proprio in anticipo sull’allenatore livornese per evitare sorprese. E l’accordo si sta avvicinando sempre di più. Se invece Conte dovesse restare, come appare probabile in queste ore, Allegri vestirebbe rossonero lasciando senza alternative la Juventus. Uno dei nomi in extremis può essere quello di Gian Piero Gasperini, su cui ha fatto un pensiero anche lo stesso Milan, ma visto il probabilissimo addio all’Atalanta c’è già la Roma che è molto avanti su di lui. Ma c’è un altro scenario assolutamente clamoroso che è spuntato in queste ore. A scombinare tutti i piani delle varie big italiane rischia di tornare l’Arabia, che si è già affacciata in Serie A per Simone Inzaghi.

Non solo Inzaghi, l’Arabia tenta anche Conte: trattativa con l’Al-Nassr

L’Al-Hilal vuole fare follie per il tecnico piacentino, che però adesso pensa solamente alla finale di Champions col PSG di sabato. Ma non è l’unico club arabo ad aver acceso i radar su un top manager del nostro campionato. Secondo Riyadiya TV, account ufficiale dei canali sportivi sauditi, l’Al-Nassr – allenato ora da Stefano Pioli – sarebbe addirittura in trattativa con Antonio Conte per un suo possibile approdo nella Super League. Una notizia che stravolgerebbe il panorama calcistico italiano, lasciando col cerino sia il Napoli che la Juventus.

De Laurentiis sta provando in tutti i modi a convincere l’allenatore dello scudetto a restare, con un super progetto e soprattutto un super mercato, oltre a un possibile adeguamento dell’ingaggio. Ma è chiaro che con certe cifre di ingaggio non potrebbe competere. In quel caso si tratterebbe ancor più di una scelta di vita, in una squadra che vuole comunque provare a vincere qualcosa. L’Al-Nassr dovrà salutare Cristiano Ronaldo, come ha già annunciato lo stesso portoghese, chiudendo un ciclo che ha portato alla solita valanga di gol del portoghese ma nessun trofeo. Per questo starebbero pensando a Conte, sulla cresta dell’onda dopo il titolo conquistato col Napoli. Un nuovo possibile colpo di scena.