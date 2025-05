Roma, annuncio su Gasperini: “Ecco cosa dirà ai giocatori”

I giallorossi pronti ad accogliere il nuovo allenatore, sempre più vicino secondo le indiscrezioni: le dichiarazioni a Calciomercato.it

La Roma è convinta di avere in pugno Gasperini e punta a formalizzare l’accordo con il tecnico piemontese già nelle prossime ore. Tra le parti, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, c’è un’intesa di massima per un triennale da 5-6 milioni di euro a stagione. Ranieri non ha quindi dubbi: l’ormai dirigente giallorosso è convinto delle qualità e potenzialità di Gasperini, anche in un contesto diverso da quello di Bergamo. Dell’atteso approdo di Gasperini a Roma abbiamo parlato con l’ex allenatore Walter Novellino. Era stato lui, infatti, a indicare il piemontese tempo fa come il condottiero ideale per i capitolini.

“Gasperini è un uomo di carattere, un uomo difficile, però è una persona che dà dei valori a tutti i giocatori – ha detto a Calciomercato.it-. La Roma ne ha bisogno in questo momento anche se il lavoro di Ranieri è stato straordinario. Credo che Gasperini possa portare la sua voglia di insegnare il nuovo calcio e tutti copiamo un po’ da lui, penso sia la figura ideale per i giallorossi, che può dare la svolta e fare la differenza. Gasperini è il classico allenatore che arriva fino alle basi della tecnica, ci vuole tempo, ma è il tecnico ideale per la Roma“.

Sul parco giocatori e sulla compatibilità della rosa attuale con le idee calcistiche del tecnico di Grugliasco, Novellino ha aggiunto: “Vedo bene Pellegrini per Gasperini, può trovare dei grandi vantaggi. Non so se resterà Dybala. Cristante può essere valorizzato, ma penso che tutti possano fare quel salto in più. L’importante è avere pazienza, saper aspettare, avere la consapevolezza che non tutto arriverà subito e che l’allenatore avrà bisogno di tempo”. La Roma ha fretta di chiudere quindi.