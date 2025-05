I top club del nostro campionato stanno per affrontare l’ultimissima parte della stagione, con l’incertezza sul futuro dei propri allenatori: tutti i casi delicati

Un finale di stagione clamoroso in Serie A, con diversi verdetti ancora da stabilire. Chi vincerà il campionato? Quale sarà la quarta squadra a qualificarsi in Champions League? Chi sarà il club che rimarrà fuori da ogni competizione europea? Quali sono gli altri due club che retrocederanno? Una serie di interrogativi che troveranno risposta nei prossimi 180 minuti.

Napoli e Inter per il titolo, Juventus, Lazio, Bologna, Roma, Milan e Fiorentina per l’Europa, Lecce, Empoli e Venezia per la permanenza in Serie A. Sono ben 11 le realtà coinvolte nelle ultime due giornate di campionato, che si preannunciano roventi e al cardiopalma. Quando il pallone avrà smesso di rotolare poi, sarà il turno di tirare le somme e capire cosa succederà anche in panchina.

Sì perché la situazione legata agli allenatori in Serie A è più in bilico che mai. Abbiamo selezionato 5 top club di Serie A che vivranno scenari simili nelle prossime settimane. Tra progetti falliti, storie d’amore finite e avventure già concluse, queste sono le 5 panchine con il futuro più incerto del nostro campionato.

L’Atalanta: fine dell’era Gasperini?

Non è assolutamente la prima volta in cui Gian Piero Gasperini sembra vicino a lasciare l’Atalanta. Puntualmente, ad agosto, il tecnico è il primo leader dei nerazzurri. Il suo calcio spettacolare, però, potrebbe vivere una nuova esperienza a partire dall’estate. Con un contratto valido fino al 2026 e un interessamento da parte della Roma, anche l’allenatore di Grugliasco potrebbe cambiare aria.

Tre le ipotesi al momento al vaglio: una permanenza fino al 2026 per andare in scadenza di contratto; un rinnovo fino al 2028 con la promessa di un calciomercato super; un addio ufficiale e definitivo. Ognuna di queste opzioni sarà valida fino all’annuncio.

Il Milan: chi sostituirà Conceiçao?

Zero dubbi sull’addio del tecnico portoghese alla fine di questo campionato. Dopo le prossime 2 giornate di Serie A in programma, Sergio Conceiçao lascerà il Milan e partirà una ricerca seria per il nome del sostituto. La vittoria della Supercoppa Italiana è stata una mera illusione in una stagione confusa e deludente per i rossoneri, pronti a voltare pagina.

Crescono le quotazioni legate a Maurizio Sarri come possibile nome a cui affidare la panchina. Prima ancora, però, bisognerà trovare un direttore sportivo, che possa dare indicazioni più precisa a una realtà allo sbando.

Il Napoli: Antonio Conte già ai saluti?

Il nome più discusso, quello dell’allenatore che si sta giocando lo scudetto a due giornate dalla fine. Antonio Conte potrebbe dire addio al Napoli dopo una singola stagione, sia da campione d’Italia, che da secondo classificato. Su di lui resta fortissima la Juventus, che starebbe preparando un’offerta ufficiale per riportare il tecnico leccese in bianconero.

Non c’è certezza che Conte accetti, bisognerà prima discutere con Aurelio De Laurentiis. Intanto, però, il presidente si sta cautelando, sondando Massimiliano Allegri per il suo Napoli. Ogni discorso sarà rimandato alla fine del campionato, tra 10 giorni almeno.

La Juventus: fiducia a tempo per Tudor

La diretta conseguenza di quanto scritto sopra. Con la Juventus che già progetta il colpo Antonio Conte, è facile pensare che Igor Tudor lascerà i bianconeri. Un asterisco, però, va inserito. Perché se l’allenatore del Napoli scegliesse di rimanere sotto l’ombra del Vesuvio, allora la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe pensare seriamente di confermare l’attuale tecnico.

Tudor ha, però, un compito cruciale: conquistare l’accesso in Champions League. Senza quarto posto, la Juventus lo lascerà andare al 100%, anche senza la certezza di Conte. Una fiducia limitata, pare, al Mondiale per Club. Sarà un mese concitato in casa bianconera.

La Roma: Ranieri cerca il suo sostituto

Chiudiamo con la Roma, che sta già lavorando al cambio allenatore. Claudio Ranieri rimarrà in dirigenza, ma il suo compito come tecnico è finito. Per il bene dei giallorossi ha accettato un incarico uscendo dal ritiro e lottando con la squadra addirittura per un posto Champions. I tifosi vorrebbero la sua permanenza per l’impresa fatta, ma lui è irremovibile.

Trovare un sostituto non sarà semplice. Sono diversi i nomi accostati alla Roma: dal sopracitato Gasperini, passando per Allegri, Pioli e persino De Zerbi. Occhi aperti anche su Vincenzo Italiano, che potrebbe decidere di fare uno step ancora più alto in carriera. Saranno settimane di duro lavoro.